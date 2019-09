Namirnice koje se ne jedu za večeru

Mršavljenje nije nimalo jednostavan proces, jer u njemu treba uzeti u obzir brojne faktore kako bi bio što brži i učinkovitiji. Jedan od njih je i večera. Ne morate ići gladni u krevet, no pripazite što jedete, želite li da vas vaga ne šokira.

Evo pet namirnica koje će izazvati upravo takvu reakciju:

Maslac od kikirikija - jedan od popularnijih i zdravijih namaza (ako je domaći), no s obzirom da obiluje masnoćama i kalorijama, nije mu mjesto u večeri. Radije ga jedite za doručak ili za užinu.

Mesne prerađevine - kobasice, salame i ostale mesne prerađevine nisu najbolji izbor za večeru. Ako nisu domaće, obiluju konzervansima, pojačivačima okusa, soli, šećerom i lošim masnoćama. Sve navedeno, osim što ugrožava zdravlje, potiče debljanje.

Orašasti plodovi - možda niste očekivali lješnjake, bademe i orahe na ovoj listi, no tu su. Orašasti plodovi su bogati nutrijentima, no isto tako obiluju masnoćama (istina zdravim, ali i dalje su to masnoće). S obzirom da nakon večere najvjerojatnije nećemo vježbati te kalorije nemamo gdje potrošiti. Orašaste plodove radije ostavite za doručak.

Pizza - ova uživancija ima svoju cijenu - salo oko struka i manjak energije. Pizza je jako kaloričan izbor za večeru. Obiluje ugljikohidratima i mastima - tijesto, ukusni sir koji se topi, salama, umak od rajčice - sve ovo izaziva zazubice, ali i gomilanje kilograma.

Prženi krumpirići - bilo da ih naručujete u restoranu ili pripremate kod kuće, prženi krumpirići nikako nisu dobra ideja za večeru. Prosječna procija od oko 140 grama sadrži 430 kalorija. S obzirom da je riječ o čistim ugljikohidratima prženim u dubokom ulju i dobro posoljenima, nije čudno da utječu na stanje na vagi.