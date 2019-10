Namirnice koje se ne jede kad imate visok tlak

Vjerovali ili ne, čak 75 posto ukupne količine konzumirane soli ne dolazi izravno iz soljenke nego dolazi iz procesuirane hrane i soli dodane takvoj hrani, utvrdila je Američka administracija za hranu i lijekove, a takva hrana izaziva visok krvni tlak.

Stoga, evo namirnica koje obavezno trebate izbjegavati:

Alkohol - klinika Mayo zaključila je kako ispijanje više od tri pića odjednom rezultira povećanjem krvnog tlaka. Također, alkohol je pun kalorija i naposljetku vodi do prekomjerne tjelesne težine, koja je, kako smo već utvrdili, ključan uzročnik visokog krvnog tlaka. Umjesto toga, potrudite se očuvati zdravlje tako što će 50 posto vašeg tanjura činiti voće i povrće bogato kalijem koji umanjuje djelovanje natrija, ali i drugih nutrijenata kakva su vlakna i antioksidansi. Dakako, tu su i prirodni sokovi od šipka i cikle koji zbog velike količine nitrata, smanjuju krvni tlak

Kiseli krastavci - tretirani velikom količinom soli kako bi se očuvali, kiseli krastavci postaju natopljeni natrijem. Naime, što povrće više stoji u tekućinama koje za cilj imaju očuvanje same namirnice, to u konačnici imaju više natrija u svom sastavu.

Konzervirana juha - neke juhe iz konzerve, u samo jednoj porciji, imaju oko 900 miligrama natrija, a čitava konzerva ima preko 2 tisuće miligrama što je više od ranije navedene preporučene dnevne količine. Iz tog bi se razloga konzervirane juhe trebale izbjegavati, a u prehranu bi bilo pametno uključiti domaće juhe.

Konzervirani proizvodi od rajčice - jednako kao i sve ranije navedene namirnice i ovi su proizvodi u ovom obliku, puni soli. Kako bi se izbjegla ta količina soli, predlaže se alternativa u vidu svježih rajčica koje su uostalom dobre i za zdravlje srca.

Mesne prerađevine - osim dodatne soli kojom se očuva ovakva namirnica, delikatesni proizvodi sadrže i visoke razine natrija. Konzumiranjem ove namirnice s kruhom, sirom, umacima i kiselim krastavcima dovest će do prekomjerne konzumacije natrija.

Smrznuta pizza - sve su pizze kombinacijom sira, šunke, umaka od rajčice i same korice, nositeljice velike količine natrija, no smrznuta pizza pak, sadrži velike količine soli koja je korištena kako bi, jednom pripremljena, zadržala okus. Osim toga, što je deblja korica pizze i što pizza ima više slojeva, to je razina natrija veća.

Sol - ukupan dnevni unos od 3,400 miligrama soli količina je koju unese prosječan Amerikanac, a preporučena količina soli koju bi trebala unijeti osoba koja ima visok krvni tlak iznosi 1,500 miligrama, pokazale su Prehrambene smjernice za Amerikance od 2015. do 2020. godine. Nadalje, Američka administracija za hranu i lijekove utvrdila je da čak 75 posto ukupne količine konzumirane soli ne dolazi izravno iz soljenke nego dolazi iz procesuirane hrane i soli dodane takvoj hrani.

Šećer - zbog toga što potiče debljanje, šećer je namirnica koju bi osobe s visokim krvnim tlakom trebale izbjegavati. Naime, visok krvni tlak češći je kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom nego kod onih čija je tjelesna težina manja.

Zasićene masti - dok bi trans masti trebali izbjegavati u potpunosti, osobe s visokim krvnim tlakom trebale bi smanjiti unos zasićenih masti. Izvori takvih masti su kožica od piletine, punomasni mliječni proizvodi, crveno meso i maslac. Naime, zasićene masti i trans masti dovode do porasta kolesterola, a on pogoršava krvni tlak te u konačnici može dovesti do razvitka srčanih bolesti. Kako bi se takvi rizici umanjili, smanjiti bi se trebala i konzumacija šećera te zamjena životinjskih, zasićenih i trans masti biljnima. Izvori biljnih masti su orasi, ali i sjemenke, masline i avokado.