Namirnice koje mogu trajati i deset godina

Znate i sami da se poneka pronađe neštu u hladnjaku, a vi pojma nemate da to uopće imate, kamoli kad ste to kupili. Ista je stvar u smočnici, ponekad je teško znati jesu li stvari koje ste dugo držali u smočnici, još uvijek upotrebljive.

Da ne bilo zabuna i da ne bi čitali ovo samo usput, a ne detaljano, donosimo devet namirnica koje mogu trajati gotovo zauvijek.

Bijeli ocat - ocat je ključni sastojak za konzerviranje hrane, pa ima smisla da sam ocat traje neograničeno dugo. Naime, bijeli destilirani ocat se nikada ne mijenja. Druge vrste octa, poput vinskog i balzamičnog, mogu promijeniti boju ili razviti talog - to bi moglo promijeniti okus salati, ali će i dalje biti savršeno sigurna za konzumaciju. Provjerite datum "najbolje do" ako ste oprezni.

Ekstrakt vanilije - postoji razlog zašto se votka može čuvati u zamrzivaču bez smrzavanja: Čisti alkohol ne sadrži vodu. Taj nedostatak vode je isti razlog zašto se alkohol nikada ne pokvari - bakterije nemaju gdje rasti. Tako aromatiziranim ekstraktima, poput vanilije, badema i metvice, koji imaju čistu alkoholnu bazu, nikada neće isteći rok trajanja. Ipak, alkohol može ispariti ostavljajući aromatizirani ekstrakt još intenzivnijim nego što već jest. Ako ste u nedoumici, radije kupite novu bočicu ekstrakta.

Instant kava - tipična mljevena kava može se pokvariti za nekoliko mjeseci, ali instant kava može trajati do 20 godina dok stoji u smočnici - i neograničeno dugo u zamrzivaču. Ako žudite za praktičnošću instant kave, a okusom turske, investirajte u mlinac za kavu. Cijela zrna kave mogu trajati šest mjeseci u smočnici i dvije godine u hladnjaku.

Med - premda na pakiranju meda može stajati datum, zapravo se radi o oznaci "najbolje upotrijebiti do" što ne znači da tad medu ističe rok trajanja. Med koji je zatvoren i pohranjen na sobnoj ili nižoj temperaturi, može doslovno trajati stoljećima, prema Nacionalnom odboru za med. To je zato što se sastoji od šećera i ne sadrži vodu, a bez vlage bakterije se nemaju kako razmnožavati (isto vrijedi i za javorov sirup). Ako ste primijetili da je vaš med kristaliziran i da je promijenio boju, ne paničarite, to još uvijek ne znači da se pokvario.

Mlijeko u prahu - zamjene za mlijeko nalaze se među često prodavanim namirnicama, a mlijeko u prahu spada među one staromodne zamjene. U nedostatku vode i kisika mlijeko u prahu trajat će dugo - samo ne zauvijek. Američko ministarsto poljoprivrede tvrdi da se mlijeko u prahu može skladištiti neograničeno dugo, ali prema nekim drugim stručnjacima 10 godina je realniji rok. Nakon toga će samo izgubiti okus i nutritivne vrijednosti. Ukratko, ako je grudast, bacite ga.

Morska sol - prirodna sol - gruba sorta prikupljena iz minerala u tragovima koji su ostali nakon isparavanja jezera i oceana - traje vječno. Kuhinjskoj soli, s druge strane, ističe rok trajanja za otprilike pet godina jer je obogaćena kemikalijama poput joda koje štitnjaču drže pod kontrolom.

Riža - nekuhana bijela, divlja i basmati riža koja se čuva u spremnicima bez kisika (zatvorenim vrećicama, ne kutijama) može trajati nevjerojatnih 30 godina - ne zauvijek, ali dovoljno dugo. Rižu treba čuvati na temperaturi od 4° Celzijevih ili nižoj, a većina smočnica je toplija. Stoga, ako želite napraviti zalihe, napravite malo mjesta u hladnjaku.

Sušeni grah - nekuhan grah u svom prirodnom stanju teoretski se nikad ne kvari. Točnije, nikada ne gubi svoju hranjivu vrijednost i neće postati toksičan. Međutim, nakon nekoliko godina, sušeni grah (i druge mahunarke) će izgubiti vlagu. U tom slučaju ćete ih morati dulje namakati prije kuhanja. Konzervirani grah je već kuhan, tako da ova pravila ne vrijede - podliježu rokovima trajanja navedenim na konzervi.

Umak od soje - soja umaku teoretski nikad ne ističe rok trajanja, ali na neka pravila treba misliti. Ako je stariji od tri godine, još uvijek je savršeno siguran u slučaju da nemate izbora. Od njega se nećete razboljeti, ali bi s vremenom mogao izgubiti jačinu okusa.

I opet - pregledajte jako dobro to što ste pronašli, ako vam se imalo čini sumnjivo - bacite, nećete propasti za par eura, a vama neće sigurno biti ništa.