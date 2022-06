Najgore grozote u prerađenoj hrani

Redovito jedenje brze i gotove hrane - koja je bogata kalorijama, masnoćama, kolesterolom, natrijem, šećerom i ugljikohidratima - povezana je s nuspojavama kao što su povećan rizik od debljanja, srčanih bolesti, dijabetesa i depresije. Ipak, postoje i neki sastojci u brzoj hrani koji mogu uzrokovati dodatne zdravstvene brige.

Naime, "ako samo povremeno konzumirate prerađenu ili brzu hranu, rizik od štetnih učinaka je nizak", kaže Jessica Cording, autorica knjige "The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety".

Kalijev bromat - ponekad se jednostavno naziva bromat, ovaj se aditiv ubacuje u recepte kako bi poboljšao teksturu i dizanje brašna. "Iako se 'potroši' u procesu pečenja ako se koristi odgovarajuća količina, kada je previše uključeno u recept, nešto može ostati u gotovom proizvodu", navodi Cording. Nakon što su studije na životinjama otkrile moguću vezu s kancerogenim tumorima, kalijev bromat je zabranjen u Kanadi, Velikoj Britaniji i Europskoj uniji. Navodno se još uvijek nalazi u pecivama za sendviče i tijestu za pizzu iz nekih lanaca brze hrane u SAD-u.

Prirodna aroma govedine- svjetski poznati McDonald'sov pomfrit napravljen je s prirodnom aromom govedine koja "sadrži hidroliziranu pšenicu i hidrolizirano mlijeko", navodi se na web stranici restorana. Još 2002. godine CBS News izvijestio je da je protiv McDonald's Corporation pokrenuto nekoliko tužbi zbog označavanja njihovih krumpirića i pomfrita kao vegetarijanskih iako su obogaćeni govedinom.

Propilen glikol - bezbojni spoj koji se ne pojavljuje u prirodi, propilen glikol definiran je kao sredstvo protiv zgrušavanja. Koristi se u hrani kao što su bezalkoholna pića, marinade, preljevi, začini, pekarski proizvodi, glazura i smrznuti mliječni proizvodi kako bi se „očuvala tekstura, posebno da se vlažna hrana ne bi osušila. Djeluje i kao otapalo za okuse i boje", objašnjava Cording.

TBHQ - pržena jela i grickalice koji se nalaze u restoranima brze hrane vjerojatno će sadržavati konzervans tercijarni butilhidrokinon, ili TBHQ, kako bi se spriječilo kvarenje u uljima i mastima (obično životinjskim mastima).