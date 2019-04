Najbolji trening za duh i tijelo bez teretane

Vježbanje, teretana, fitness... sve su to riječi koje slušamo sve češće kako se približava ljeto i želja za dobrim izgledom u laganoj odjeći, no sve je to možda i previše fokusirano isključivo na fizičku stranu tjelesne aktivnosti - naravno, glavni razlog je taj bolji izgled.

Ipak, čini se da zaboravljamo učinak tjelesne aktivnosti na naše mentalno zdravlje koji radi još veću razliku u tome kako se osjećamo. Srećom, postoji trening koji usklađuje njegu psihe s treningom snage i izdržljivosti - planinarenje.

Osim činjenice da može biti odlično solo iskustvo ili pak u društvu prijatelja, planinarenje kombinira dva najjača prirodna antidepresiva: tjelovježbu i prirodu.

"Priroda je kritičan čimbenik za naše mentalno zdravlje", tvrdi psihijatrica Ellen Vora za mindbodygreen. "Studije su pokazale da samo gledanje u drveće i zelenilo smanjuje stres i tjeskobu te nam popravlja raspoloženje", dodaje.

Budući da većina ljudi provodi dane ispred računala, ključno je iskoristiti prirodu kao opuštajući stimulans.

"Kao ljudi smo evoluirali okruženi prirodom. No, u modernom svijetu smo izgubili dodir s tim i provodimo vrijeme u zatvorenim prostorima ispred ekrana. Nepovezanost s prirodom može učiniti da se osjećamo manje povezani sa samim sobom."

Dok se psihički odmaramo okruženi prirodom, naše tijelo radi i na fizičkoj razini dolazi do otpuštanja serotonina i dopamina.

Iskoristite nadolazeće sunčane dane i učinite dobro za svoje psihofizičko zdravlje.