Najbolji savjeti za blagdansko partijanje

Znate i sami kako to ide svake godine - blagdani su ispunjeni zabavom, ukusnom hranom i vremenom s obitelji, ali sve to može utjecati na zdravlje. Duge noći, previše pića i teška hrana izazovi su za one koji žele paziti na prehranu i kondiciju. Ovo su četiri načina kako izbjeći prejedanje tijekom blagdana.

Ne unosite alkohol na prazan želudac - ako volite popiti nekoliko koktela za vrijeme blagdana, pobrinite se da prije pojedete. Ako pijete na prazan želudac, bit ćete gladniji i nećete paziti na ono što jedete, već ćete biti zadovoljni s bilo čim. Uobičajene nuspojave konzumiranja alkohola bez prethodnog unošenja hrane uključuju lošu koordinaciju i bol u želucu.

Nemojte na zabavu doći gladni - prije nego što odete na događaj, uvijek pojedite nešto. To je ključno za izbjegavanje prejedanja. Važno je da unesete proteine, vlakna i malo masti. To može biti pravi obrok prije nego što izađete iz kuće, npr. piletina, povrće i možda malo krumpira.

Raspodijelite hranu na tanjuru - idealan raspored hrane na tanjuru je: 50% povrća, 25% proteina i 25% škroba. Na blagdanskim buffetima Rissetto uvijek prvo uzima povrće. "Tako je veći dio mog tanjura već popunjen kad vidim druge opcije hrane, što me sprječava da previše pojedem manje hranjive stvari", rekla je. Ovo također osigurava da unesete dovoljno vlakana, što će vas zasititi i kontrolirati veličinu porcija. Nakon povrća potražite proteine. Preporučena količina proteina otprilike je dva dlana ruke bez prstiju, što je između 150 i 200 grama.

Sutradan se oslonite na diuretike - ako se osjećate pretrpani i naduti nakon blagdanske zabave, preporučljivo je konzumirati hranu koja prirodno hidratizira organizam. Dobar izbor može biti čaj od maslačka koji djeluje kao diuretik i pomaže smanjiti nadutost. Diuretici su tvari ili lijekovi koji potiču izlučivanje viška tekućine iz tijela putem povećanog stvaranja urina. Pomažu u smanjenju zadržavanja tekućine i regulaciji krvnog tlaka. Prirodni diuretici su krastavci, lubenica, šparoge i peršin. Ove namirnice mogu brzo pomoći da se osjećate bolje ako ste pretjerali.

Ukratko, pametno i umjereno konzumiranje hrane i alkohola može vam pomoći u izbjegavanju prejedanja tijekom blagdana. Ako se osjećate pretrpano, diuretske namirnice, svježe voće i povrće mogu pomoći u smanjenju nadutosti. Slijedeći ove smjernice, možete sigurno uživati u blagdanima bez osjećaja prejedanja.