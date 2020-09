Najbolje je pomoći - sam sebi

Problemi koji nas muče često su toliki da padamo s nogu i tražimo recepte kako ćemo ih se riješiti na najbrži način - a jedan, i to vrlo koristan i dobar, nam je na doseg ruke, ali ga često jednostavno zaboravljamo.

Sigurno znate nekoga tko piše dnevnik ili ste ga i sami pisali u mladosti. Terpaija pisanjem nije ništa drugo doli neka vrsta pisanja dnevnika. Ne kaže se bez razloga da papir sve trpi.

U terapiji pisanjem na papir ćete izbaciti sve što vas tišti i suočiti se sa svojim emocijama.

Potom taj papir možete baciti ili sačuvati. Kako sojećate tako ćete učiniti. terapija pisanjem može biti vrlo icjeljujuća.

Da bi uspjela najvažnije je da osoba bude iskrena prema sebi.

Ukoliko se borite s ozbiljnijim psihološkim problemima, prvo se savjetujte sa svojim liječnikom oko terapije pa onda krenite.

Postoji nekoliko vrsta terapija pisanjem

Dnevnik osvrta - riječ je o klasičnom vođenju dnevnika - zapisivanju iskustava te onoga što ste naučili iz njih. Primjerice, ako ste sudjelovali na nekom događaju, zapišite to te napišite svoje mišljenje o događaju te ideje ili znanja do kojih ste došli zahvaljujući mu. Najbolje kod pisanja dnevnika je to štoćete otkriti nove uvide o sebi. Ova vrsta dnevnika može nas ohrabritiu kritičkom razmišljanju i samospoznaji.

Dnevnik zahvalnosti - uvijek je dobro usporiti, duboko udahnuti i zapitati se na čemu sam zahvalan/zahvalna. Još je bolje to zapisati, jedno ili dvaput tjedno. Zahvalnost potiče aktivnost

Ekspresivno pisanje - ovaj način terapijskog pisanja pomoći će nam nositi se s traumatičnim događajima i negativnim osjećajima. No, ukoliko je emocionalna rana još uvijek svježa, možda je prerano suočaavti se s osjećajima kroz pisanje. Budite strpljivi i pustite da rane zacijele, a kada osjetite da ste spremni iznesite svoje najdublje osjećaje i misli na papir. Promotrite kako je ova trauma utjecala na vas i je li vas i u kojem smislu izmijenila. Možete pisati svakodnevno od nekoliko minuta pa do 20-ak minuta.

Pisma - ako imate nedovršenih poslova s prijateljima, partnerom, bišim partnerom ili članovima obitelji, pisma su najbolji način da se obračunate s njima. Napišite sve što vas muči, bidte do kraja iskreni. Ova pisma možete i ne morate poslati. Terapija pisanjem pisama može biti vrlo rasterećujuća i katarzična.

Slobodno pisanje - ova vrsta terapije pisanjem je najslobodnija. Sve što trebate je pisati ono što vam padne na um, bez imalo uljepšavanja ili stilske dorade. To mogu biti slike koje vam padaju na pamet, misli događaji, prizori, mirisi, zvukovi. Budite slobodni u pisanju i ne zamarajte se time ima li to što pišete nekog smisla ili nema. Kada budete pročitali to što ste napisali (ne trebate čitati odmah, nego jednog dana kada osjetite potrebu), vjerojatno ćete vidjeti smisao napisanog. Slobodno pisanje može imati vrlo katarzičan učinak.