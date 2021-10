Najbolja mjesta za seks u stanu koji ne uključuju spavaću sobu

Seks u spavaćoj sobi je odličan! Pruža udobnost i sigurno je mjesto za uživanje sa svojim partnerom. Međutim, ako vam je dosadno i tražite ideje kako začiniti svakodnevni život, ne morate dalje tražiti. Zapravo, ako samo izađete van spavaće sobe, odmah ćete vidjeti dobro mjesto za seks. LELO vam je pripremio nekoliko ideja za intimno uživanje u stanu.

Kauč u dnevnoj sobi

Ako niste sigurni gdje započeti avanturu, kauč u dnevnoj sobi idealna je prilika. Osim spavaće sobe, to je najudobnije mjesto za seks u stanu. Sigurno i udobno mjesto gdje ste sigurno već proveli sate i sate mazeći se. Dobra vijest je da kauč nudi prostor za isprobavanje različitih poza koje možete isprobati sa svojim partnerom. Poza poput cowgirl još je bolja na kauču jer nudi bolji oslonac od kreveta. Najbolje je što nakon seksa možete udobno zaspati zagrljeni na kauču.

Kuhinjski ormarići

Seks na stolu je odličan, no jeste li ikada isprobali seks na kuhinjskim ormarićima? To je jedno do najpodcjenjenijih mjesta za seks u stanu jer ima puno potencijala. Jedna od njegovih prednosti je raznolikost mogućih položaja. Izvrsna je prilika za oralni seks jer partner može udobno sjediti na ormariću dok ga drugi partner oralno zadovoljava. Ako vam postane neudobno klečati, možete sjesti na stolicu i smjestiti se između partnerovih nogu. Nemojte zaboraviti ni na sve dodatke iz kuhinje koje možete iskoristiti za kinky poteze. Vrijeme je da umjesto štednjaka, zapalite strasti između sebe i partnera!

Ogledalo u hodniku

Ako su vam obične poze i mjesta za seks dosadila, predlažemo ogledalo u hodniku. Ne postoji ''vruća'' ideja od gledanja sebe i svog partnera dok uživate u raznim pozama, poput doggy poze gdje možete održavati kontakt očima pomoću ogledala. Seksi je sama pomisao da se gledate dok se seksate, a može vam pomoći da unaprijedite svoje tehnike. U poboljšanju tehnika mogu vam pomoći i seks igračke. Preporučujemo vam Ina Wave 2 - savez klitoralnog i orgazma G točke koji će vas dovesti do snažnog orgazma. Koristi WaveMotionTM tehnologiju koja stvara dublje, intenzivnije senzacije, te ima čak 12 različitih uzorka vibracija. Zvuči primamljivo, zar ne? Još jedan bitan savjet, pazite da se ne naslanjate na ogledalo kako se ne bi razbilo. Sedam godina nesreće i odlazak na hitnu definitivno ubijaju raspoloženje za seks!

Balkon

Ako imate balkon, onda imate i savršenu priliku istražiti ekshibicionističke vode koje mogu rasplamsati strasti između vas i partnera. Nije važno ako vam je balkon zatvoren, otvoren ili djelomično otvoren. Ovo je jedno od avanturističnijih mjesta u stanu gdje možete provesti duge intimne trenutke. Ako je balkon zatvoren ili djelomično zatvoren, možete poslagati deke i jastuke na pod stvarajući slatku i udobnu atmosferu za vas i partnera u kojoj možete uživati. Dodajte još neke lampice i stvorit ćete savršeno mjesto kao iz bajke. Lako možete uživati u različitim pozama bez da se brinete da će vas netko vidjeti, no imajte na umu kako i dalje postoji mogućnost da vas čuju.