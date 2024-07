Najava još jednog odličnog koncerta u Vinkuranu

Što vam ovoga ljeta nudi Istra? Kupanje, sunce, ukusnu hranu i vrhunske koncerte. Nakon uživanja u kristalno plavome moru i omiljenoj plaži, opustite se uz lokalna vina, tartufe i fuže, a navečer - svi u Cave Romane Vinkuran!

Bilo da ste čuli za Braću Esteriore ili vam je ovo prvi glas, njihov nastup u istarskom kamenolomu Cave Romane jedinstvena je prilika za doživjeti uživo pravi duh Italije, uz pjesmu ples i dobre vibracije! Izvodeći klasične talijanske pop pjesme i šansone, njihovi nastupi uvijek su energični, prisni i topli, što ih je učinilo popularnim kod obožavatelja širom svijeta. Ovaj poznati talijanski bratski kvartet pokreće strast prema glazbi i želja da se svojim nastupima povežu s ljudima diljem svijeta.

S rastućom publikom u Europi i ambicijama za međunarodne turneje, njihov glazbeni san je ostvaren. Milijuni pratitelja na društvenim mrežama i pregledi glazbenih kanala potvrđuju njihovu popularnost, a live nastupi životna su sjećanja. Kako zvuče uživo, pokazat će 8. kolovoza u Vinkuranskom Cave Romane, u sklopu Rocks&Stars Festivala.

Pridružite se i vi moru njihovih obožavatelja

S milijunima pratitelja na društvenim mrežama i milijunima pregleda njihovih živopisnih videa, Braća Esteriore su postali globalni fenomen. Njihovi live nastupi su događaji za pamćenje. Dođite u Cave Romane u Vinkuranu, općina Medulin, pjevajte, plešite i uživajte u jedinstvenom iskustvu koje će vas ostaviti bez daha! Svojim zaraznim melodijama i šarmantnim nastupima brzo osvajaju svakoga, bilo da nastupaju uživo na koncertu, na pop-up događaju u gondoli, na aerodromu ili obližnjem trgu.

Vole ih sve generacije

Braća Esteriore potječu iz obitelji posvećene glazbi. Svoje nastupe započeli su na obiteljskim okupljanjima, lokalnim događajima, a prvi nastup na talijanskoj televiziji 2019. godine, učinio ih je instant zvijezdama. Već su u prosincu 2020. objavili svoj prvi album "To Get Her", a ostvarili su se i na europskim i svjetskim turnejama, od kojih se zbog iznimnih a cappella nastupa ističe "Camper on Music Tour".

Njihova glazba osvaja srca mlađih obožavatelja, a starije podsjeća na neka prošla vremena

Hitovima prenose energiju i optimizam na svojim nastupima diljem svijeta. Za mlade, oni predstavljaju modernu interpretaciju talijanske glazbene baštine, kombinirajući klasične melodije sa suvremenim aranžmanima koji se lako pjevaju i plešu. S druge strane, starije generacije uživaju u njihovim izvedbama kao podsjetniku na neka prošla vremena kada su talijanske pjesme imale posebno mjesto u njihovim srcima. Braća Esteriore uspijevaju spojiti generacije kroz glazbu koja je jednako omiljena među bakama i djedovima kao i među njihovim unucima.

Cave Romane Vinkuran i Esteriore Brothers obećavaju spektakl

Ovu mješavinu vrhunske glazbe, zabave, umjetnosti, tradicije i modernih vrijednosti ne smijete propustiti! Osigurajte svoje ulaznice odmah i pripremite se za večer ispunjenu glazbom, smijehom i uspomenama koje ćete nositi zauvijek. Vidimo se 8. kolovoza u Vinkuranu.

Peto izdanje ovog spektakla u prirodi, vrhunskog spoja zabave i kulture održava se ove godine u organizaciji Event Bricka i suorganizaciju Općine Medulin, Turističke zajednice Općine Medulin i Turističke zajednice Istarske Županije. Također, hvala partnerima Festivala, tvrtkama Bina Istra i Arena Hospitality Group, zahvaljujući kojima su Općoj bolnici Pula donirani potrebni uređaji u vrijednosti od 20 tisuća eura te sponzorima Maraska, Mars eventi, Konoba Boccaporta, Uniline, Roto, Carlsberg, HOK Osiguranje, Jana, Jamnica i Juicy, kao i medijskim pokroviteljima Europlakat, Istra24, Radio Istra, Glas Istre, Novi list, Jutarnji list, Regional express, Radio Medulin, IstraIN.hr i VisitPula.hr.

Više o festivalu pronađite na Rocks&Stars društvenim mrežama i web stranici, a karte kupite na vrijeme na Eventim.hr i prodajnim mjestima.