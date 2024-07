The Cult na opatijskoj Ljetnoj pozornici

Inspiriraju ga blues, filmovi, elektronička glazba, razni ilustratori, a kantautor Jonathan Hultén s debijem "Chants From Another Place" iz 2020. poziva u introspektivni i osobni svijet umjetnosti i poezije. Animirani spotovi i serija live videa otkrivaju holistički pristup glazbi, a koncerti donose melankolične melodije uz sitizajzere ili fingerpicking na gitari.

Jonathan Hultén - Roadburn Versions

Rock divovi The Cult u Opatiju stižu u sklopu velike turneje, a na dugačkoj seriji koncerata grupa će izvesti apsolutno sve najveće hitove sa 11 studijskih albuma, kao što su „She Sells Sanctuary", „Rain", „Fire Woman" ili „Lil' Devil".

The Cult imaju istaknuto mjesto u glazbenoj povijesti zbog svog pionirskog korištenja post-punka, hard rocka i eksperimentalizma, pomicanja granica i utjecaja na brojne bendove diljem različitih žanrova. Svojom glazbenom vještinom, nepokolebljivim stavom i zavodljivom pojavnosti na pozornici, stvorili su prepoznatljiv identitet dok su istraživali nova područja za bendove. Od formirajućih i utjecajnih godina Billyja Duffya u manchesterskom podzemlju, do revolucionarnog „Gathering of the Tribes" Iana Astburyja, ovaj dvojac je ostavio neizbrisiv trag na suvremenu glazbu, oblikujući njezinu putanju na razne, duboke načine.

The Cult - „She Sells Sanctuary"

The Cult je osnovan 1984. godine u Engleskoj, a ovaj post-punk bend u karijeri dugoj četiri desetljeća prodao je milijune albuma i uhvatio brojne međunarodne i američke zlatne i platinaste ploče. Ian Astbury (vokal) i Billy Duffy (gitara) objavili su 11 studijskih albuma tijekom karijere Culta. Bend, nazvan "Šamanski gotici", stekao je međunarodnu slavu s albumom „Love" iz 1985. godine na kojem se nalazi rock himna "She Sells Sanctuary", kao i jednako uspješan nastavak, "Rain". Izdanje „Electric" je stiglo 1989. godine, uz novinarske recenzije koje su rekle da je kolekcija pjesama (posebno "Love Removal Machine", "Wild Flower" i "Lil' Devil") "samouvjerena, da se grči i zavija". Najnoviji rad The Culta je „Under the Midnight Sun". Recenzija albuma s osam pjesama sažeto je rekla "neugasivi melodramatičari rocka još uvijek imaju vatru u očima". Krajem 2023., Astbury i Duffy ponovno su osnovali Death Cult za niz koncertnih nastupa, uključujući i jedan američki datum u The Theatre at The Ace Hotel te ograničen broj britanskih datuma, uključujući rasprodane koncerte u Brixton Electricu. Tijekom prvih mjeseci 2024., bend je nastupao u The Howard Stern Showu i započeo seriju reizdanja svojih cijenjenih albuma na vinilu.

The Cult - „Rain"

8424 turneja uključuje seriju od 29 koncerata koja kreće 11. srpnja u Sevilli, a neki od koncerata su već unaprijed rasprodani. Grupa će na svom putu posjetiti Španjolsku, Portugal, Češku, Irsku, Austriju, Italiju, Švicarsku, Poljsku, Njemačku, Švedsku, Nizozemsku, Dansku i Veliku Britaniju te Hrvatsku.

Ulaznice za opatijski koncert u prodaji su po cijeni od 47 eura. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 50 eura. Kupiti se mogu u Dirty Old Shopu, Rockmarku, Dallas Music Shopu Rijeka te online i na svim prodajnim mjestima Eventima.