Najatraktivnija boja kose je...

Znate li koja je boja kose najprivlačnija? Ako jest, znanstvenici s fakulteta College of Natural and Health Sciences for the University od Tampa došli su do odgovora na ovo pitanje.

Znanstvenici su proveli istraživanje kako bi riješili dugogodišnji misterij koja boja kose je najatraktivnija i muškarcima i ženama. U istraživanju je sudjelovalo 1900 osoba, od čega je 67 posto muškaraca i 71 posto žena reklo da najviše vole smeđu boju kose.

Kao razlog tome navode inteligenciju, neovisnost i samouvjerenost koje se pripisuju toj boji kose. Smeđa kosa se preferira bez obzira na to je li prirodna ili obojena.

Na drugom mjestu našle su se plavuše. Samo 27 posto muškaraca i 23 posto žena koji su sudjelovali u eksperimentu rekli su da im je plava boja kose najatraktivnija.

Na trećem mjestu nalaze se crvenokosi muškarci i žene. Samo šest posto sudionika stavilo je ovu boju kose na prvo mjesto. Znanstvenici smatraju da je razlog ovog rezultata korelacija s rijetkom prirodnom pojavom crvene kose.