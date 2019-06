Na kraju ipak plodan sastanak G-20 u Osaki

Završna izjava je sve do posljednjeg trenutka „visila u zraku" jer su SAD uporno odbijale uopće spomenuti zadaću zaštite klime i Pariški sporazum o klimi što je bio zaključak i prethodnog sastanka skupine najrazvijenijih i najperspektivnijih zemalja G-20 u Argentini.

Rano ujutro ove subote (29.6.) je onda ipak stigla vijest kako američki predsjednik Trump više ne ustraje da se sve to izbriše jer zaštita klime „od isključive koristi drugim zemljama", kako to uporno ponavlja. Doduše, Washington nema namjeru sudjelovati u deklariranim naporima ograničiti zagrijavanje planete, ali je pristao da se na to obavežu druge zemlje skupine G-20 i da to piše u završnom dokumentu. Nisu se samo SAD nećkale i dalje držati se odredbi o zaštiti klime, ali su se na koncu i zemlje poput Turske priklonile većini i prihvatile zaključak.

Druga vijest: Trump oduševljen Kinezima

Sa možda još većim zanimanjem se na ovom sastanku zemalja G-20 očekivao ishod bilateralnog susreta američkog predsjednika Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Mračnih oblaka nad odnosima ove dvije zemlje ima dovoljno: Washington je krenuo na pravi križarski pohod protiv kineske telekomunikacijske kompanije Huawei, ne samo u SAD nego svugdje gdje je ona aktivna. Usprkos već nametnutim carinama i mjerama zaštite domaćeg tržišta, neprestance se čuje kako se planiraju carine i na druge proizvode obzirom da trgovinski deficit na štetu SAD usprkos svih tih mjera čak i - raste.

Na već tradicionalan način, Trump je odmah po sastanku sa kineskim predsjednikom javio kako je sastanak „bio odličan" i kako su SAD i Kina „opet na liniji". Kineska novinska agencija Xinhua prenosi kako je Trump očito obećao Xiju da neće nametnuti nove carine, tako da su se predsjednici složili kako se opet treba razgovarati i pronaći rješenje za trgovinsku neravnotežu.

Treća vijest: Netko, ali ipak ne Manfred Weber

I na koncu, treća vijest iz Osake se tiče samo EU i očito je dogovor brojnog izaslanstva kako država EU članica skupine G-20, tako i samih visokih predstavnika EU koji su otišli u Japan. Tiče se osobe koja bi trebala postati predsjednik Europske komisije i makar nije objavljeno tko bi to trebao biti, javljeno je tko to ipak neće biti: Nijemac Manfred Weber, glavni kandidat europskih Pučana koji su zapravo osvojili najviše mjesta u Europskom parlamentu.

Zapravo već sutra je sazvan novi sastanak na vrhu članica Europske unije gdje bi to konačno trebalo biti odlučeno. Njemačka kancelarka Merkel je potvrdila kako se više ne spominje kandidat iz ove zemlje na čelu EK, ali je dodala i kako će „rješenje biti postignuto uz suradnju glavnih kandidata" stranaka koje su se natjecale na ovim izborima za Europski parlament.

Nedjelja je dan za odluku...

To bi pak moglo značiti i da će novog predsjednika EK svakako trebati barem podržati i kandidat socijaldemokrata Frans Timmermans, a to bi moglo značiti i da je glavna kandidatkinja frakcije Liberala, Dankinja Margrethe Vestager trenutni favorit u nagađanjima tko će biti izabran ove nedjelje.

No to nije jedina dužnost o kojoj bi trebalo biti odlučeno: treba odlučiti i o predsjedniku Europskog parlamenta, posebnom povjereniku za vanjsku i sigurnosnu politiku EU, o nasljedniku Tuska na čelu Europskog vijeća, a zemlje zone eura povrh svega toga trebaju dogovoriti i novog predsjednika Europske središnje banke. Kod političkih dužnosti se redovito želi stvoriti ravnoteža među regijama Europske unije, tako da se barem za neku od tih dužnosti spominje i „netko sa Balkana".