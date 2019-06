Eksperti digitalnog učenja na Learning Disruption konferenciji

Prva regionalna konferencija o digitalnom učenju u poslovnom okruženju okupit će iskusne stručnjake i predavače u području učenja i razvoja. Digitalizacija poslovanja, onoboarding, leadership, inovativne metode učenja te gejmifikacija, design thinking i ostale metode poticanja kreativnog i kolaborativnog učenja samo su neke od tema kojima je ova konferencija posvećena. LEARNING DISRUPTION održat će se u srijedu, 3. srpnja, u Zagrebu u Algebra LAB-u (Ilica 242), a prijave su još uvijek moguće.

Konferencija LEARNING DISRUPTION dovodi ugledna imena u promicanju digitalnog i inovativnog organizacijskog učenja i transformacije kompanija. Jedno od najvažnijih je i Donald H Taylor, globalni lider u učenju i razvoju, koji na konferenciju dolazi uz potporu britanskog veleposlanstva i koji će govoriti na temu „Building the L&D Department of the 21st Century". Od ostalih ključnih predavača ističu se eksperti iz e-learninga, digitalne transformacije te budućnosti učenja unutar poslovne zajednice kao što su Claus Kjeldsen, priznati predavač i desetogodišnji izvršni direktor Kopenhaškog instituta za proučavanje budućnosti; Bassam Nammour, voditelj treninga i razvoja u Credit Libanaisu; Alexandre Giry Deloison, razvojni menadžer za međunarodne poslove tvrtke CrossKnowledge; i drugi ugledni stručnjaci iz područja liderstva i osobnog razvoja.

Središnji događaj konferencije je panel o povezanosti učenja i poslovnog uspjeha na kojem će sudjelovati Boris Trupčević, direktor Styrije za Hrvatsku; Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije A1 Hrvatska, Tomislav Dominković, član Uprave Algebre i Irena Bašić Štefanić, direktorica ljudskih resursa RBA banke. Panel će moderirati Alan Žepec, osnivač i izvršni direktor konzultantske tvrtke LQ koja je zaslužna za pokretanje ovog projekta, a posebnu dimenziju panelu pružit će i studentski osvrt na važnost povezivanja s poslovnom zajednicom koji će uime Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola dati Ivan Biošić.

U okviru konferencije dodijelit će se i posebna Learning Disruption nagrada tvrtkama koje su u proteklih dvije godine provele projekt iz područja inovativnog ili digitalnog učenja te time doprinijele razvoju vlastite organizacije. Konferencija je namijenjena menadžmentu zaduženom za korporativnu kulturu i ljudske resurse, specijalistima i projektnim voditeljima edukacija i razvoja te manjim i srednjim poduzetnicima koji žele dodatno unaprijediti svoje poslovanje. Prijave za sudjelovanje moguće su na službenoj stranici konferencije.