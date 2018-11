Think Twice Muhameda Baručije u Galeriji Siva

Autonomni kulturni centar kroz program galerija Siva poziva vas na otvaranje izložbe sarajevskog street art umjetnika Muhameda Baručije. Otvorenje izložbe predviđeno je za četvrtak 29.studenog 2018. od 20.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11 (Medika). Izložba je otvorena do 06.prosinca, svaki dan, osim nedjelje od 17.00 - 20.00. sati.

Think twice obuhvaća radove nastale u pričama za vrijeme crtanja grafita, na relaciji Zagreb - Sarajevo. Upravo na toj relaciji najviše se znanja akumuliralo, dok su najveći utjecaj na autora imala sva dešavanja, ljudi koji sudjeluju u graffiti sceni, neprestana putovanja i druženja.

Autorov umjetnički put traje od '98. Kada, on ulazi u svijet graffiti umjetnosti i od tada ostaje na ovoj sceni. Autora ne opterećuju svakodnevni narativi, prezagušeni politikama i pogrešnim ideologijama. Želi skrenuti pozornost i podignuti javnu svijest o temama vezanim za klimatske promjene, zaštiti ugroženih vrsta životinja i biljaka uz prikazivanje trenutaka koji prikazuju današnje suvremeno društvo i odnose u njemu. Think twice upravo treba ponuditi mogućnost za formiranja mišljenja i kao takav je slobodan za kritike.

Muhamed Baručija slika i crta u različitim formama još od 1998. Veliki je prijatelj prirode i kao takav se često u svojim radovima bavi problematikom okoliša i prirode. Završio je studij Pejsažne arhitekture i trenutno živi u Sarajevu. Svoje uzore pronalazi u prijateljima i poznanicima s kojima voli da radi i kao takve često spominje ELAH, MANE MEI, HOLICK, ZIPO, HERZIE, CHEZ, SARME, FUCK1, JAZZ, RULOF, WAMZONE, BOJAN STOJCIC, JASAOSA, SANA i mnogi drugi.

Facebook event

Galerija Siva program je AKC-a, financijski podržan sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Zaklade "Kultura nova" i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Posjetite stranice Galerije Siva