MUO predstavio novi vizualni identitet

Jedan od najvećih i najstarijih hrvatskih muzeja, Muzej za umjetnost i obrt (MUO), uz svoju je 140. obljetnicu osnutka promijenio vizualni identitet kojim i simbolički kreće u novo poglavlje djelovanja.

- Novim vizualnim identitetom željeli smo osuvremeniti komunikaciju i poziciju muzeja, približiti ga novim generacijama, milenijalcima, jer to je budućnost, rekao je ravnatelj Muzeja Miroslav Gašparović.

Stoga je pokrenut niz aktivnosti s ciljem osuvremenjivanja postava, koristeći nove IT tehnologije i interpretacije muzejskih sadržaja kao dijaloga inspirativne prošlosti i dinamične sadašnjosti, s promjenama za izazove u budućnosti.

To je samo prvi korak k ostvarenju naših ciljeva i ispunjenju potencijala koji muzej ima, istaknuo je Gašparović, najavivši i novosti u stalnom postavu, promjene koje su više konceptualne, nego prostorne.

- Cijelu ovu i sljedeću godinu želimo promovirati naše zbirke, stalnu izložbu koja je najveća i najbolja izložba koju Hrvatska ima no, sudeći prema broju posjetitelja čini se da pada u zaborav, za razliku od posjeta povremenim izložbama, napomenuo je Gašparović. Kaže da se povećava broj inozemnih posjetitelja, no problem je što ne dolaze škole, niti se muzeji koriste u sustavu edukacije.

- To ne možemo mijenjati, ali možemo dinamizirati stalni postav koji je vrijedan i važan za naš identitet, dodao je.

Muzej je za novi vizualni identitet angažirao dizajnerski studio Šesnić & Turković, koji će raditi i na intervencijama u stalnom postavu, gdje će se, među ostallim, organizirati i tzv. instagram točke, mjesta privlačna za fotografiranja.

- Mi u svom radu uvijek kulturu probamo napraviti pitkijom masama, a tako je i s Muzejem, oni ne žele imati elitističku komunikaciju, nego da im dolaze ljudi koji imaju interes pogledati njihov sadržaj", rekao je Goran Turković.

- Čast nam je da smo u društvu Ivana Picelja i Borisa Ljubičića kao treći dizajneri njihovog vizualnog identiteta. Logotip je dizajniran po istim uzusima koji su vrijedili prije 60 godina, a vrijede i danas, pa se nadamo da će i naš logo živjeti bar 25 godina, kao prethodna dva, dodao je.

Muzej će od sada biti prepoznatljiv po crno-bijeloj platformi na kojoj će se moći istaknuti bogat i raznolik sadržaj koji muzej nudi, a zanimljivo je da je kao korporativna tipografija odabran Brenner nagrađivanog hrvatskog tipografa i profesora Nikole Đureka, rekao je Marko Šesnić. Osobito je zadovoljan suradnjom s ekipom iz Muzeja za umjetnost i obrt koja je, "vrlo dobro upznata sa svjetskim standardima i znaju prepoznati dobre primjere".

Studio Šesnić & Turković osmislio je i novi krovni slogan Muzeja, "See Art Where Others Dont", odnosno "Vidi umjetnost gdje drugi ne vide", čije će se inačice koristiti kao temelj za druge poruke.