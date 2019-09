Multimedijske izložbe o Marinu Getaldiću i Faustu Vrančiću u Sidneyu

Multimedijskim izložbama o Marinu Getaldiću i Faustu Vrančiću u Sydneyu u organizaciji HAZU, priređenima u povodu 35. obljetnice postojanja Hrvatskih studija na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu, predstavit će se australskoj i svjetskoj javnosti dio bogata hrvatskog znanstvenog nasljeđa.

Izložbe su dio programa obilježavanja 35. godišnjice postojanja Hrvatskih studija na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu (Croatian Studies, Department of International Studies).

Središnji događaj obilježavanja je međunarodni znanstveni kongres "Croatia and Croatians in past and present network" na kojemu će sudjelovati stručnjaci iz cijeloga svijeta koji se iz različitih aspekata bave širokim spektrom tema iz hrvatske kulture, znanosti i gospodarstva.

U obilježavanju će sudjelovati i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) postavljanjem dviju multimedijskih izložaba o hrvatskim velikanim svjetskoga glasa: "Marin Getaldić: The beginnings of modern mathematics", autorice dr. sc Marijane Borić i "Faust Vrančić in the context of European heritage", autorica Marijane Borić i Nele Marasović, priopćio je u petak Ured za odnose s javnošću i medije HAZU.

Partneri Akademije u organizaciji su Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK), Hrvatski studiji Sveučilišta Macquarie te projekt "Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu koji se provodi u HAZU pod vodstvom Marijane Borić.

Zbog što uspješnije međunarodne afirmacije bogate hrvatske znanstvene baštine, Marijana Borić će u Sydneyu održati predavanje "Bošković's contribution to the foundation of modern science".

Za trajanja izložaba održat će se edukacijske, multimedijalne i interaktivne radionice o Vrančiću i Getaldiću, kao i o Ruđeru Boškoviću i Nikoli Tesli. Također će se promovirati i knjige o hrvatskim velikanima na engleskome jeziku: Nikola Tesla (Zagreb, 2018.), Faust Vrančić (Šibenik, 2018.), The Istanbul letters of Antun Vrančić (Istanbul, 2018.) i "2018 the year of Troy and Roger Joseph Boscovich" (Istanbul, 2018.).

Nakon Sveučilišta Macquarie, izložbe će biti postavljene i u drugim gradovima Australije kako bi ih vidio što veći broj posjetitelja. Ovo je prvi put da se hrvatska znanstvena baština posebno priređenim multimedijalnim izložbama predstavlja australskoj publici ne samo u uskom krugu akademske zajednice, već i široj javnosti, istaknuto je u priopćenju HAZU.