Multimedijalno predavanje "Ljubav oko svijeta"

Nakon što su film i knjiga „Ljubav oko svijeta" osvojili Hrvatsku, a sada već polako osvajaju i svijet, Davor Rostuhar priča priču na posve nov, treći način, u svom omiljenom formatu multimedijalnog predavanja. Edukativno, zabavno i inspirativno, ovo predavanje je nešto poput dužeg TED-talka, popraćenog s puno više multimedijalnih sadržaja. Davor ga voli zvati 'multimedijalnim dokumentarcem uživo'. Svjetska premijera izvedena je na sveučilištu Cambridge 5. prosinca 2022, a hrvatskoj publici bit će premijerno izvedeno za Valentinovo 2023. godine u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Nakon što su se Anđela i Davor Rostuhar vjenčali, otišli su na neuobičajen medeni mjesec - godinu dana putovali su oko svijeta i istraživali ljubav kroz razne kulture. Put ih je vodio preko šest kontinenata i 30 zemalja, od Bušmana iz afričke pustinje do urbanih parova najvećih svjetskih metropola, od tradicionalnih poligamijskih harema do modernih poliamornih zajednica, od lovaca i sakupljača iz amazonske prašume do plemena s dalekih rajskih obala Pacifika, od ljudi koji nikad nisu našli ljubav, do onih koji su u ljubavi našli sve.

Razgovarali su i s renomiranim svjetskim znanstvenicima te putujući kroz brojne izazove secirali i vlastiti odnos, sve kako bi saznali što je zapravo ljubav i kakvu ulogu igra u evoluciji društava u kojima živimo.

Zašto je u jednom društvu nešto normalno, a u nekom drugom nije? Kako društvo određuje što je normalno? Zašto većina ljudi slijepo i automatski reproducira vrijednosti svojeg društva, čak i kad su one nepravedne i štetne? Odakle hrabrost pojedincima koji se tome usprotive? Kako oni svojim primjerom utječu na društvenu promjenu? Kakvu ulogu igra ljubav u svemu tome? Što možemo naučiti o nama iz priča o ljubavi širom svijeta? Kako nam te priče mogu pomoći da se bolje volimo?"

