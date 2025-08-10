Mujo i zadnji seks
Nije to lako napisati, ali Mujo je jaako bolestan i uskoro će preseliti na ahiret... e pa onda, treba napraviti listu
Jadan Mujo ;)
Mujo dolazi kući od doktora, a Fata ga odmah s vrata ispituje:
- Mujo, bolan, šta kaže doktor?
Mujo uzdahne:
- Loše, moja Fato, loše ... kaže da sam jako bolestan ... tako sam bolestan da se mogu seksati još samo 50 puta u životu.
Fata se uhvati za glavu:
- Jaooo, crni Mujo, moramo onda napraviti listu, da znamo gdje, kako i kad!
Mujo slegne ramenima:
- A vid', kako ja gledam na to, tebe na listi - nema.... napravio sam ja već listu u tramvaju na putu kući...
