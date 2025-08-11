Kad se Mujo želi riješiti Fate...
... počeo je raditi neke stvari koje inače od njega ne bi očekivali...
Zanimljiv pokušaj... (Arhiva)
Mujo napokon dobio puste milijune na lotu i život mu se okrenuo naglavačke - kupio kuću, auto, zaposlio vrtlara, vozača ... No, Fata mu već lagano ide na živce svojim trošenjem.
Vraća se tako Fata jednog dana iz shoppinga sva uzrujana i već s vrata viče:
- Mujo, bolan, otpusti vozača, odmah!
Mujo pokušava smiriti ženu pa pita:
- Čekaj, bona, što je napravio?
Fata, i dalje živčana:
- Ma skoro me dvaput danas pogazio, ne gleda kud vozi, otpusti ga!
Mujo će pomirljivo:
- Slušaj, bona, dat ćemo čov'eku još jednu pril'ku, nemoj se toliko žestit'...
