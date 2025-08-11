Kad se Mujo želi riješiti Fate...

Mujo napokon dobio puste milijune na lotu i život mu se okrenuo naglavačke - kupio kuću, auto, zaposlio vrtlara, vozača ... No, Fata mu već lagano ide na živce svojim trošenjem.

Vraća se tako Fata jednog dana iz shoppinga sva uzrujana i već s vrata viče:

- Mujo, bolan, otpusti vozača, odmah!

Mujo pokušava smiriti ženu pa pita:

- Čekaj, bona, što je napravio?

Fata, i dalje živčana:

- Ma skoro me dvaput danas pogazio, ne gleda kud vozi, otpusti ga!

Mujo će pomirljivo:

- Slušaj, bona, dat ćemo čov'eku još jednu pril'ku, nemoj se toliko žestit'...