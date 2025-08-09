Kad Fata zna dijelove auta...

Fata dolazi kući, prilično nezadovoljna, udara vratima, uđe u dnevnu sobu i kaže Muji:

- Mujo, bolan, ne valja auto, mislim da ima vode u karburatoru!

Mujo se nasmije i reče:

- Bona, Fato, otkad ti znaš dijelove automobila, ajd' ne budali, gdje je auto pa da pogledamo ...

Fata slegne ramenima:

- A šta da t' kažem, eno ga u rijeci, idi pa gledaj sam ....