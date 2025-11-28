Mujo i transeksualne žene...

Mujo nakon seksa primjeti sliku nekog zgodnog muškarca na noćnom ormariću i zabrinu se i upita:

- Ovo je tvoj suprug? - upita nervozno.

- Ne, ludice ... - odgovori ona mazeći se uz njega.

- To je onda tvoj zaručnik?

- Ni slučajno! - kaže ona, grickajući mu uho.

- A tvoj otac ili tvoj brat? - opet inzistira Mujo.

- Ne, ne i ne! Tako si seksi kada si ljubomoran!

- Pa dobro hoćeš li mi reći tko je to? - nervozno će Mujo

- Dobro kad si navalio, to sam ja prije operacije...