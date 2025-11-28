Mujo i transeksualne žene...
Zapravo, nije niti bio siguran da to postoji... no, eto, naučio iz prve ruke ;)
Ajoj ;) (Arhiva)
Mujo nakon seksa primjeti sliku nekog zgodnog muškarca na noćnom ormariću i zabrinu se i upita:
- Ovo je tvoj suprug? - upita nervozno.
- Ne, ludice ... - odgovori ona mazeći se uz njega.
- To je onda tvoj zaručnik?
- Ni slučajno! - kaže ona, grickajući mu uho.
- A tvoj otac ili tvoj brat? - opet inzistira Mujo.
- Ne, ne i ne! Tako si seksi kada si ljubomoran!
- Pa dobro hoćeš li mi reći tko je to? - nervozno će Mujo
- Dobro kad si navalio, to sam ja prije operacije...
28.11.2025.
