Mujo i transeksualne žene...

Zapravo, nije niti bio siguran da to postoji... no, eto, naučio iz prve ruke ;)

Ajoj ;)
Mujo nakon seksa primjeti sliku nekog zgodnog muškarca na noćnom ormariću i zabrinu se i upita:

- Ovo je tvoj suprug? - upita nervozno.

- Ne, ludice ... - odgovori ona mazeći se uz njega.

- To je onda tvoj zaručnik?

- Ni slučajno! - kaže ona, grickajući mu uho.

- A tvoj otac ili tvoj brat? - opet inzistira Mujo.

- Ne, ne i ne! Tako si seksi kada si ljubomoran!

- Pa dobro hoćeš li mi reći tko je to? - nervozno će Mujo

- Dobro kad si navalio, to sam ja prije operacije...

28.11.2025. 06:53:00
    
