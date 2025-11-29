Kad Mujo izgubi svog psa...

Mujo je nabavio psa i pravo se u njega zaljubio, vodao ga svaki dan u park na šetnje, kupovao mu samo finu hranu ... Jednog dana pas u parku zaganja neku mačku i tako je daleko otišao od Muje da se izgubio.

Mujo ga traži cijeli dan po gradu, doziva i viče, ali psa niotkud. Sjedne Mujo navečer u kafanu tužan, pa samo reda rakijice jednu za drugom kad naleti Haso:

- Mujo, bolan, š'a je bilo, š'a s' tako tužan?

Mujo slegne ramenima:

- A izgubio mi se pas i ne mogu ga pronać', tražio ga cijeli dan ...

Haso zabrinuto savjetuje:

- Pa je's' stavio oglas u nov'ne?

Mujo odmahne glavom:

- Jok .. džaba ti to, ne zna on da čita, ne vrijedi...