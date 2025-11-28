Mujo i dečko njegove kćeri
Što se dogodi kad Muji kasno navečer na vrata zazvoni dečko njegove kćeri ....
Što je Mujo rekao malome :) (Arhiva)
Sjedi Mujo navečer pred televizorom i čeka kćer da se vrati kući, kad mu netko zazvoni na vrata. Mujo otvori, kad tamo dečko njegove kćeri i djevojka, pa Mujo odmah počne urlati:
- Mali, slušaj me dobro ... prvo, rek'o sam ti da mi kćer vratiš kući do ponoća, a sad je jedan sat!
Mladac zausti da nešto kaže, a Mujo nastavi:
- Drugo, rek'o sam ti da kad izvodiš moju kćer ne piješ, a ti si pijan k'o zemlja!
Mladac opet otvori usta, a Mujo zaurla:
- I treće, ovo nije moja kćer!!!
