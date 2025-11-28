« Vic dana
objavljeno prije 1 dan
VIC DANA

Mujo i dečko njegove kćeri

Što se dogodi kad Muji kasno navečer na vrata zazvoni dečko njegove kćeri ....

Što je Mujo rekao malome :)
Što je Mujo rekao malome :) (Arhiva)
Sjedi Mujo navečer pred televizorom i čeka kćer da se vrati kući, kad mu netko zazvoni na vrata. Mujo otvori, kad tamo dečko njegove kćeri i djevojka, pa Mujo odmah počne urlati:

- Mali, slušaj me dobro ... prvo, rek'o sam ti da mi kćer vratiš kući do ponoća, a sad je jedan sat!

Mladac zausti da nešto kaže, a Mujo nastavi:

- Drugo, rek'o sam ti da kad izvodiš moju kćer ne piješ, a ti si pijan k'o zemlja!

Mladac opet otvori usta, a Mujo zaurla:

- I treće, ovo nije moja kćer!!!

27.11.2025. 06:56:00
    
  1. avatar
    armando
    27.11.2025. 16:47
    super
