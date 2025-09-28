Kako Mujo zna da se dobro napio?
Zapravo, nije to jako teško, samo je svima čudno što ima Fatinu sliku pred sobom...
Mujo u kafani i trusi pive i rakije, sve jednu za drugom. Ulazi Haso, sjeda za stol i gleda u nevjerici Muju pa pita:
- Bolan, Mujo, jes' ti normalan, šta će ti Fatina slika na stolu?
Mujo strese rakijicu pa reče:
- E, to mi je alkotest ...
Haso ga zbunjeno pogleda:
- Kakav alkotest, crni Mujo?
Mujo se nasmije i reče:
- Znam da sam mrtav p'jan kad mi se Fata počne sviđati!
