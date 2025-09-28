« Vic dana
objavljeno prije 1 sat i 58 minuta
VIC DANA

Kako Mujo zna da se dobro napio?

Zapravo, nije to jako teško, samo je svima čudno što ima Fatinu sliku pred sobom...

Ups! ;)
Mujo u kafani i trusi pive i rakije, sve jednu za drugom. Ulazi Haso, sjeda za stol i gleda u nevjerici Muju pa pita:

- Bolan, Mujo, jes' ti normalan, šta će ti Fatina slika na stolu?

Mujo strese rakijicu pa reče:

- E, to mi je alkotest ...

Haso ga zbunjeno pogleda:

- Kakav alkotest, crni Mujo?

Mujo se nasmije i reče:

- Znam da sam mrtav p'jan kad mi se Fata počne sviđati!

28.09.2025. 06:54:00
    
