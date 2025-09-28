Kako Mujo zna da se dobro napio?

Mujo u kafani i trusi pive i rakije, sve jednu za drugom. Ulazi Haso, sjeda za stol i gleda u nevjerici Muju pa pita:

- Bolan, Mujo, jes' ti normalan, šta će ti Fatina slika na stolu?

Mujo strese rakijicu pa reče:

- E, to mi je alkotest ...

Haso ga zbunjeno pogleda:

- Kakav alkotest, crni Mujo?

Mujo se nasmije i reče:

- Znam da sam mrtav p'jan kad mi se Fata počne sviđati!