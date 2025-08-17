« Vic dana
Mujo i Fata u Zadru

Vole oni otići na more, ali i Mujo voli lupetati gluposti više nego išta...

Mujo i Fata došli na ljetovanje u Zadar nakon dvadeset godina braka. Čuli su da su u Zadru najljepši zalasci sunca, pa se predvečer krenuše šetati uz more.

Nakon nekog vremena stignu do dobrog mjesta za pogled na zalazak sunca i sjednu.

Ispred njih na plažici sjedi slikar i slika zalazak sunca. Gledaju Mujo i Fata kako on slaže boje na paletu i pažljivo ih kistom nanosi na platno, pa kaže Mujo Fati:

- Vid', bona, kako se čo'ek mora mučit' kad nema mob'tel, matereti!

