Mujo i Fata u Zadru
Vole oni otići na more, ali i Mujo voli lupetati gluposti više nego išta...
Mujo i Fata došli na ljetovanje u Zadar nakon dvadeset godina braka. Čuli su da su u Zadru najljepši zalasci sunca, pa se predvečer krenuše šetati uz more.
Nakon nekog vremena stignu do dobrog mjesta za pogled na zalazak sunca i sjednu.
Ispred njih na plažici sjedi slikar i slika zalazak sunca. Gledaju Mujo i Fata kako on slaže boje na paletu i pažljivo ih kistom nanosi na platno, pa kaže Mujo Fati:
- Vid', bona, kako se čo'ek mora mučit' kad nema mob'tel, matereti!
