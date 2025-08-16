Kad mladi Mujo zavodi još mlađu Fatu...
... naravno da to neće završiti na način na koji on misli, bez obzira na sve ;)
Kako to Mujo misli izvesti? (Arhiva)
Mujo obilazu mladu Fatu, tek joj je 15... pa on smisli da bi bilo dobro da je pozove na prvi sastanak u parku....
Kako nije imala iskustva s momica Fata, prije nego što će otići u park na spoj ispriča mami gdje i zašto ide i tko ju je pozvao na sastanak.
Kad se našla u parku sa Mujom, sjeli su na klupu i Fata mu kaže ono što joj je rekla majka:
- Mujo, hoću odmah da te upozorim da mi je majka rekla da na sve ono što me budeš pitao odgovorim s "ne."
Mujo se zamisli i upita:
- Sl'šaj, Fato, a jel' ti smijem zavući ruku u gać'ce, možda?
16.08.2025. 06:54:00
