Kako Mujo pozdravlja Fatu
Što se dogodi kad Mujo dočeka Fatu na povratku s puta, a ona mu zamjeri na načinu
Kako je Mujo dočekao Fatu (Arhiva)
Fata se vraća iz posjeta majci vlakom, a Mujo je dočeka na stanci, pa kad je izašla iz vlaka uzme kofer i pozdravi je. Fata se osvrne oko sebe i tužno reče:
- Mujo, bolan, vid' kako se onaj čo'ek pozdravlja sa ženom, grli je i ljubi!
Mujo pogleda preko ramena i procjeda:
- Normalno, bona, kad je ispraća na put!
