Kako Mujo pozdravlja Fatu

Fata se vraća iz posjeta majci vlakom, a Mujo je dočeka na stanci, pa kad je izašla iz vlaka uzme kofer i pozdravi je. Fata se osvrne oko sebe i tužno reče:

- Mujo, bolan, vid' kako se onaj čo'ek pozdravlja sa ženom, grli je i ljubi!

Mujo pogleda preko ramena i procjeda:

- Normalno, bona, kad je ispraća na put!