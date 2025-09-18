Mujina putovanja svijetom
Jest da on zna nešto o tome, ali na vrlo čudan način koji je samo njemu svojstven...
Kako to Muji ide? (Arhiva)
Mujo i Haso sjeli u kafanu, i nakon par piva povede se priča o godišnjim odmorima. Haso se pohvali kako je ljetos bio na Jadranu, a Mujo će frajerski:
- E moj Haso, gdje ti ja sve nisam bio ... Havaji, Sejšeli, Bora Bora, Tajland...
Haso ga zadivljeno gleda i upita:
- I gdje još?
Mujo se zamisli, pa reče:
- Ček' da vidim... e, da, nisam bio ni u Amer'ci, Africi...
