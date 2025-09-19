« Vic dana
Kad se Fata uvaljuje Muji...

... to je čudno, za početak... još je čudnije da se to događa u - teretani

Napalila se Fata... ;)
Fata dođe po prvi put u terenanu i malo škica okolo muškarce koji vježbaju. Zapne joj za oko Mujo koji diže utege ko veliki, pa mu Fata zavodljivo uleti:

- Baš si sladak ovako znojan ....

Mujo se lagano nasmije i nastavi dizati. Fata obigrava oko njega i na kraju skupi hrabrost pa upita:

- Jel', bolan, a što radiš u subotu ...?

Mujo uspuhano odgovori:

- Prvo leđa, onda bicepse, naravno!

