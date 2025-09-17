Kako je Fata ostala trudna

Mujo odveo Fatu kod ginekologa jer se ona u zadnje vrijeme osjećala čudno, bilo joj je zlo ujutro prije posla i nabacila je par kilograma.

Nakon pregleda pozove ginekolog Muju u ordinaciju, posjedne Fatu i njega preko puta svog stola i reče:

- E pa čestitam, Fata je trudna!

Mujo se uzvrpolji u stolcu i reče:

- Pa kako to, doktore, pazio sam!

Doktor se nasmije i odgovori:

- Drugi oč'to nisu, moj Mujo!