Kako je Fata ostala trudna

Naravno, na uobičajeni način s malim dodatkom, bar tako kaže doktor...

Mujo odveo Fatu kod ginekologa jer se ona u zadnje vrijeme osjećala čudno, bilo joj je zlo ujutro prije posla i nabacila je par kilograma.

Nakon pregleda pozove ginekolog Muju u ordinaciju, posjedne Fatu i njega preko puta svog stola i reče:

- E pa čestitam, Fata je trudna!

Mujo se uzvrpolji u stolcu i reče:

- Pa kako to, doktore, pazio sam!

Doktor se nasmije i odgovori:

- Drugi oč'to nisu, moj Mujo!

17.09.2025. 06:51:00
    
