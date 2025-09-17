Kako je Fata ostala trudna
Naravno, na uobičajeni način s malim dodatkom, bar tako kaže doktor...
Mujo odveo Fatu kod ginekologa jer se ona u zadnje vrijeme osjećala čudno, bilo joj je zlo ujutro prije posla i nabacila je par kilograma.
Nakon pregleda pozove ginekolog Muju u ordinaciju, posjedne Fatu i njega preko puta svog stola i reče:
- E pa čestitam, Fata je trudna!
Mujo se uzvrpolji u stolcu i reče:
- Pa kako to, doktore, pazio sam!
Doktor se nasmije i odgovori:
- Drugi oč'to nisu, moj Mujo!
