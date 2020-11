Mreže smrti jos nisu zabranjene u Hrvatskoj

Tijekom kampanje „Poštujmo naše more", koju je prije dvije godine pokrenula u suradnji s organizacijom Eurogroup for Animals, udruga Prijatelji životinja skrenula je pozornost na rapidno uništavanje i izumiranje oceana i mora uključujući Jadransko more u kojemu je život već prepolovljen. Zbog intenzivna ribarenja i sve većeg utjecaja klimatskih promjena nestalo je 50 % životinjskog i biljnog svijeta u Jadranu i zapadnom Sredozemnom moru!

„Za odumiranje mora krivi su i oni koji ribare i oni koji konzumiraju život istrgnut iz morskih dubina, ali isto tako i nadležne institucije koje ne donose ni najosnovnije zabrane. No ne treba ignorirati jednog od glavnih neprijatelja mora i sveg života u njemu: koće, odnosno povlačne mreže ili mreže potegače. Gdje god one prođu, na morskome dnu ostavljaju samo razaranje i pustoš", ističu Prijatelji životinja.

Izrazili su zabrinutost jer koće love ribe, rakove, školjke, alge i sve drugo što se nalazi na dnu mora, a upravo se zbog devastirajućeg utjecaja na more i ograničavaju. „Na javnoj raspravi o Prijedlogu pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama u veljači 2018. godine založili smo se za potpunu zabranu korištenja mreža potegača. Sada ponovno upozoravamo na pogubne posljedice koje koćarenje ostavlja na život u Jadranu dovodeći do uništenja staništa riba i potpunog poremećaja bioraznolikosti. Oporavak Jadrana nije moguć zakonskom regulacijom korištenja mreža potegača, već jedino njihovom potpunom zabranom", odlučni su Prijatelji životinja.

Da je tome tako, već dugi niz godina ukazuju sami ribari i ribolovne organizacije. Tako su, primjerice, mreže potegače uništile floru i faunu Pašmanskog kanala koji je, zajedno s Murterskim morem, veliko mrijestilište i stanište riba. Tamošnji ribari žale se da je 70 do 80 posto njihova ulova mrežama mrtva riblja mlađ bačena natrag u more. Nakon samo jednog prolaska mreže potegače kod Pašmana uništeno je čak 24 jedinki zaštićenih periski, endemske vrste Mediterana koja je kao takva i zakonom zaštićena na cijelome Jadranu. Zakonska regulativa vezana uz korištenje mreža potegača ne daje rezultate jer mnogi ribari love u područjima gdje one nisu dopuštene. Također, mnogi ribari ističu da u Jadranu više nema riba i da, ne računajući otoke, nema više od 500 metara netaknute obale.

Na razarajuće djelovanje mreža potegača na živi svijet u moru upozorio je glavni tajnik Ujedinjenih naroda koji je još 2006. izvijestio da je 95 posto štete na morskom ekosustavu diljem svijeta prouzročeno upravo koćama koje deru morsko dno. Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu „Current Biology" navodi da se ispod granice 600 metara značajno pojačava šteta koja se nanosi okolišu. Stoga Prijatelji životinja navode: „Daljnje dopuštanje korištenja mreža potegača moglo bi dovesti samo do još drastičnijega kršenja zakona i uništavanja našega podmorja. "

Prijatelji životinja zaključuju da se poslovni interesi pojedinaca ne bi smjeli stavljati ispred dobrobiti cijele zajednice, Republike Hrvatske i svih njezinih građana, te se zalažu za potpunu zabranu korištenja mreža potegača.

Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.