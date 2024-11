Može li EU zaustaviti Temu?

Svatko tko suoči kinesku prodajnu platformu Temu s optužbama Europske unije dobit će upravo ono što stotine tisuća kupaca dobiva svaki dan: puno malih paketa. U ovom slučaju, puno malih paketića teksta, gotovo cijelu dužinu ovog članka. U jednom od njih Temu je uvjeravao DW da će "u potpunosti surađivati ​​s regulatornim tijelima".

Temu je navikao reagirati na optužbe, jer one ne jenjavaju: početkom 2024. Europska udruga proizvođača igračaka otkrila je sigurnosne rizike u 95 posto dječjih igračaka koje prodaje Temu.

Od studenog je pritisak postao još veći: EU je pokrenuo postupak protiv ove platforme. Popis optužbi je dug: prije svega se radi o ilegalnom uvozu proizvoda koji ne zadovoljavaju standarde EU-a. Ali također i na lažne popuste, lažne recenzije, manjkave informacije o trgovcima kao i na dizajn proizvoda koji, pogotovo mlađe, navodi na gotovo ovisničko ponašanje prilikom kupovine.

Koji je poslovni model platforme Temu?

Temu je dostupan u SAD-u od rujna 2022. Ideja je bila omogućiti Amerikancima pristup kineskim proizvodima. Od tada tržište brzo raste diljem svijeta. Bilo da se radi o prašku za izbjeljivanje zubi, preši za češnjak ili škarama - platforma Temu nudi tisuće artikala po nenadmašno niskim cijenama. Paketi uglavnom dolaze izravno iz Kine. Procjene pokazuju da samo od Temua i, također kineske, modne platforme Shein u Njemačku dnevno stiže 400.000 paketa.

Platforma može ponuditi pristupačne cijene jer funkcionira isključivo kao posrednik. Svatko tko naruči od Temua u pravilu svoj paket dobiva izravno iz skladišta proizvođača ili trgovca u Kini. Temu upravlja financijskim dijelom transakcije i, u nekim slučajevima, i otpremom. U svakom slučaju, Temu djeluje samo kao posrednik i za to prima proviziju.

Temu se stoga može gotovo u potpunosti odreći skupih skladišta i time uštedjeti troškove. To doduše dovodi do dužih vremena isporuke. No u tome i leži poslovni uspjeh. "Temu postiže osjetno nižu cijenu zahvaljujući dugim rokovima isporuke", objašnjava stručnjak za online maloprodaju Alexander Graf: "Zapadne platforme e-trgovine očito su se predugo oslanjale na kraće rokove isporuke." Osim toga, kako kaže Graf, Temu u svojoj aplikaciji "navodi potrošače da češće kupuju". Uspjeh dokazuje da je poslovni model Temua ispravan: prema Appleu, to je 2023. bila najpreuzimanija iPhone aplikacija godine.

„A Temu se također ozbiljno natječe s vodećim imenom u online maloprodaji", kaže Graf, jedan od direktora Sprykera, softverske tvrtke za e-trgovinu: "Amazon sa svojom glavnom platformom ima problema s time kako konkurirati takmacu iz Kine." U SAD-u je tvrtka stoga pokrenula platformu za prodaju "Amazon Haul" kako bi se suprotstavila Temuu. I ova platforma funkcionira po principu široke ponude vrlo jeftinih artikala sa znatno dužim rokovima isporuke nego na matičnom Amazonu.

Tko stoji iza platforme Temu?

Iza ove aplikacije za trgovinu, kojom se toliko bave uredi za zaštitu potrošača, Amazon i Europska unija, stoji kineska matična tvrtka PDD Holdings, koja kotira na američkoj burzi. Najvažniji temeljni brend PDD-a uključuje platformu za e-trgovinu Pinduoduo, koja je u vlasništvu kineskog milijardera Colina Huanga. Konkretne brojke o Temuovoj prodaji i dobiti ne pojavljuju se u bilanci PDD Holdingsa i grupa ostaje škrta na riječima.

Temu također posluje u Njemačkoj od travnja 2023. Ali koliko ljudi ovdje radi za Temu nije otkriveno. "Kao dio PDD Holdingsa uvrštenog na NASDAQ-u, Temu ne otkriva nikakve zasebne financijske ili operativne podatke", priopćila je tvrtka na upit DW-a.

Temu ostaje staložen

Nakon internetske maloprodajne platforme Aliexpress, EU je sada otvorio i drugi slučaj protiv neke kineske platforme za e-trgovinu. EU to može učiniti jer je Temu klasificirao kao takozvanu "veliku platformu". Ovo uključuje sve platforme koje, prema vlastitim navodima, imaju više od 45 milijuna korisnika. One potpadaju pod tzv. Zakon o digitalnim uslugama (DSA) i na temelju ovog zakona sada se otvara postupak.

Temu sada ima vremena do početka prosinca za pojašnjavanje otvorenih pitanja. Ako se to ne dogodi, platforma će se suočiti s visokim kaznama. Temu je za DW priopćio: "U potpunosti ćemo surađivati ​​u ovoj istrazi." Vjeruje se da će istraga u konačnici "dugoročno koristiti potrošačima, trgovcima i platformi", rekao je glasnogovornik tvrtke Temu na upit DW-a.

Uspjeh i uz pomoć poreznih trikova?

No kritičari veliki problem vide kod jedne sasvim druge stvari. Roba jeftinija od 150 eura može se uvesti u EU bez carine. Porezni stručnjak Roger Gothmann pretpostavlja da se poslovni model tržišta također temelji na tom takozvanom bescarinskom ograničenju: "Većina narudžbi na Temuu ostaje ispod 150 eura." Zaključak: bez oslobađanja od carina za jeftiniju robu Temu ne bi mogao ponuditi tako niske cijene.

To bi također moglo usporiti Temuov rast, prema Gothmannu, poreznom stručnjaku i direktoru Taxdooa, sustava za obradu e-trgovine. On polazi od toga da Temu čak namjerno dijeli veće narudžbe na nekoliko manjih "kako bi ostao ispod bescarinske granice". Carinske provjere, kako nadalje kaže, bi sigurno potvrdile ovaj pristup.

Unatoč bescarinskom ograničenju, primjenjuje se tzv. uvozni porez na promet. Temu je registriran u Irskoj gdje bi morao platiti poreze na promet. Irska bi ih zatim teoretski trebala distribuirati državama EU-a.

Temu je na uspješnom putu

„No razmjena podataka je složena i rijetko se provodi u praksi", kritizira Roger Gothmann. On se stoga zalaže za učinkovitiju kontrolu prodajnih platformi poput Temua i primjenu postojećih zakona. Ciljano naoružavanje vlasti modernim alatima za analizu također bi moglo pomoći, kaže ovaj stručnjak.

Temu, s druge strane, proturječi takvim prikazima i ističe: "Rast ne ovisi o tarifnoj slobodi." On također opovrgava tvrdnju da narudžbe namjerno dijeli na manje kako bi se izbjegle carinske kontrole.

Carinska sloboda već je dugo trn u oku Europske komisije. Ona predlaže ukidanje bescarinske granice do 2028. i uspostavu središnje platforme za podatke EU-a kako bi se objedinili svi relevantni carinski podaci.

Pritisak na tržište raste na svim razinama. Međutim, stručnjak za e-trgovinu Alexander Graf ne vjeruje da se Temuov trijumfalni napredak može zaustaviti i navodi uspjeh matične tvrtke Pinduoduo. "Unutar pet godina pretekli su postojeće platforme u Aziji." U svakom slučaju, kaže Graf, moramo se prilagoditi Temuovom novom poslovnom modelu. Jer malo je vjerojatno da će se broj paketa iz Kine smanjiti.