Motivi konja u ciklusu Renate Facan Kušec

Akademska slikarica, suvremena hrvatska likovna umjetnica Renata Facan Kušec vrlo strastveno i nadahnuto portretira konje, visoko uzdignute glave plemenitih stvorova, koga ne bi nazvao životinjom jer konj je uvijek bio znatno više od toga, bio je uvijek nešto izuzetno, pa i u našoj nedalekoj povijesti.

Usplamtjele oči konja, opreznog i pomalo nervoznog, plahog i brzog, odanog i vjernog sudruga, ističu se na ovim portretima konja.

Jesu li ovo portreti pravih, živih ljepotana ili su portreti posve izmaštani, nije važno.

Ovo je ciklus dijelom posvećen i konju, ali i mnogim dobrim stvarima u prošlosti, od pustolovnosti do radoznalosti, od hrabrosti do ne priznavanja poraza.

Ciklus različitih motiva realiziran u ulju i akrilu, vrlo dojmljivog kolora i fine kompozicije Renate Facan Kušec, izrazito je zanimljiv.