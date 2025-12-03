Galerija fascinantnih ženskih likova

Unatoč brojnim obvezama, sve do nedavno kao glavni slikar u zagrebačkom HNK-u, akademski slikar Damir Medvešek uporno je i sustavno izgrađivao i svakodnevno nadopunjavao brojnim djelima u ulju i akrilu, impozantni autorski ciklus.

Jedna od temeljnih ideja u Medvešekovom sjajnom opusu jest kontinuirana pojavnost zagonetnog ženskog lika, iznimno lijepih i profinjenih crta lica, koje smo viđali u nizu ciklusa portreta s izraženim upitnim, izravnim pogledom.

Svakako je riječ i o likovima stvarnih osoba, posve izmaštanih ili vješto komponiranih od stvarnoga i nestvarnoga, pojavljujući se od davnih dana pa sve do današnjice.

Medvešekove žene, otmjenog su držanja, elegantne, suptilne, nježne, delikatne.

No, sve one su istodobno i vrlo čvrste, otporne, snažne sa jakom voljom za preživljanjem.

One su vladarice svijeta, ljubavnice i zavodnice, majke i skrbnice, balerine i plesačice, ratnice, osvajačice, čudesne žene u svim vremenima.

Na Medvešekovim portretima zabilježena je i prošlost ali i suvremenost.

Ključan povezujući element svih portreta jest prodoran pogled, s ponekom tajanstvenom gestom na licu, blagim trzajem mišića oko usana.

Damir Medvešek izgradio je jedan cijeli ženski svijet, sastavljen od brojnih impresivnih portreta lijepih i zanosnih žena.

Brojni ciklusi Damira Medvešeka istinski su hommage ženi cijeloga svijeta i čitave povijesti.

Motivi žena Damira Medvešeka izvrstan su doprinos suvremenom hrvatskom slikarstvu.