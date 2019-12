More bez plastike moto je 15. Škrapinga

"More bez plastike" (Keep the sea plastic free) moto je 15. Škrapinga, trekking utrke koja će se održati 7. ožujka sljedeće godine u Tkonu na otoku Pašmanu i na kojoj se očekuje više od 1500 natjecatelja, najavili su u utorak organizatori na konferenciji za novinare u Domu Zadarske županije u Zadru.

- Uvijek nastojimo privući turiste u sezoni i posezoni brojnim turističkim sadržajima s naglaskom na našu prirodnu baštinu, tradiciju i autohtoni doživljaj. Upravo smo iz te manifestacije naučili da turiste trebamo potaknuti da svoj odmor provedu što aktivnije, a baš mi imamo sve uvjete za to, rekao je načelnik tkonske općine Goran Mušćet te dodao na toj utrci očekuju više od 1500 natjecatelja.

Najveća i najposjećenija trekking utrka u Hrvatskoj podijeljena je u četiri kategorije: Ultra 45 kilometara, namijenjena je iskusnim sportašima koji će startati iz Ždrelca, mjesta na zapadnoj strani otoka Pašmana, Challenger - 25 kilometara, upoznaje sudionike sa starinama i ljepotama Pašmana, Active kao jednostavnija kategorija obuhvaća 12 kilometara hodanja ili trčanja s pogledom na Nacionalni park Kornate i zadarski arhipelag, te kategorija Light šest kilometara, mogu sudjelovati djeca i odrasli koji namjeravaju provesti vrijeme na Škrapingu u druženju i šetnji u prirodi.

Dan poslije glavne utrke, 8. ožujka održat će se dječji škraping u organizaciji Dječjeg vrtića "Ćok" iz Tkona, koji ove godine nosi naziv "Zeleni Škrapić", a djeca iz deset vrtića Zadarske i Šibensko-kninske županije u sklopu programa posjetit će Benediktinski samostan sv. Kuzme i Damjana na brdu Ćokovcu iznad Tkona.

Prijave za Škraping otvorene su do 28. veljače.