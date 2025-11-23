MONO večeras u Vintage industrialu

Četveročlana instrumentalna rock grupa MONO osnovana je davne 1999. godine u Tokiju, a svojim se jedinstvenim spojem orkestralnih aranžmana i shoegaze gitara vrlo brzo izdvojila u poplavi post-rock bendova diljem svijeta. Već tijekom prvog desetljeća svog djelovanja MONO su stekli kultni status među ljubiteljima instrumentalnog rocka, ponajviše zahvaljujući svojim izvrsnim živim nastupima kojih je tijekom godine znalo biti i do 150, pri čemu bi na turneji katkad posjetili više od 60 zemalja. Zagreb je imao sreću da ga je ova grupa na svoj popis obaveznih lokacija na turnejama kojima su promovirali nova studijska izdanja uvrstila već nakon svog drugog albuma, pa su tako od 2004. nanizali čak tri koncerta u klubu KSET, te po jedan u Teatru &td i Močvari, a većina ih je bila rasprodana.

Svoju su desetu obljetnicu postojanja obilježili nastupima uz simfonijski orkestar održanima u New Yorku, Tokiju, Londonu i Melbourneu, što ih je još korak približilo današnjem statusu jednog od međunarodno najuspješnijih japanskih rock bendova. Osim uobičajenih studijskih izdanja, MONO su s vremenom postali i sve cjenjeniji i traženiji kao skladatelji filmske glazbe za koju su dobili niz cijenjenih nagrada. Dok su se spremali dočekati dvadesetu godišnjicu postojanja, 2018. su dobili posebnu pozivnicu da budu jedan od headlinera londonskog Meltdown festivala kao osobni izbor festivalskog kuratora Roberta Smitha - pjevača grupe The Cure. Pozornicu su tada dijelili s velikanima kao što su My Bloody Valentine, Nine Inch Nails, Mogwai i Deftones.

Nakon dvadeset godina rada uslijedio je i davno zasluženi komercijalni uspjeh koji je inicirao album "Beyond the Past" snimljen uživo sa simfonijskim orkestrom, kojim su došli do drugog mjesta na Billboardovoj ljestvici Classical Crossover albuma u Sjedinjenim Državama. Svojim su se jedanaestim studijskim albumom "Pilgrimage of the Soul", snimljenim sa stalnim suradnikom Steveom Albinijem, uspeli i na glavnu Billboardovu ljestvicu albuma, što je rezultiralo još intenzivnijim turnejama po SAD-u, a zahvaljujući još jednom izvrsnom studijskom izdanju - prošle godine objavljenom albumu "Oath" - nakon punih ćemo šest godina imati priliku MONO ponovno gledati u Zagrebu, 23. 11. u Vintage Industrial Baru. Bio je to nažalost zadnji album koji je snimio, miksao i s njima producirao Steve Albini.

Satnica koncerta 23. 11. u Vintage Industrial Baru je

20:00 vrata

21:00 MONO

Ulaznice po cijeni od 24 € danas se mogu kupiti na ulazu.