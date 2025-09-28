« Zagreb
objavljeno prije 41 minutu i 17 sekundi
RADNO VRIJEME

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 28. rujna 2025.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 28. rujna 2025. godine, zadnja nedjelja u rujnu...

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 28. rujna
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 28. rujna (Arhiva)
Više o

Avenue Mall

,

Konzum

,

Lidl

,

radno vrijeme trgovina

,

City Centar One

,

King Cross

,

radno vrijeme shopping centara

,

radno vrijeme

,

Arena Centar

,

Tommy

,

Diona

,

Interspar

,

Kaufland

,

Plodine

,

Spar

,

Studenac

,

Point centar

,

Z centar

,

Eurospin

,

Family Mall

,

Shopping Centar Prečko

,

Wolt Market

,

Arena Park

,

trgovine Prehrana

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 28. rujna - eopet je nedjelja, i već znate sami što vam treba - dućan, naravno, jer ste sigurno zaboravili nešto za ručak... ali treba i popiti kavu u nekom shoping centru, kažu.... pa onda, tražite gdje ;) 

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa

Shopping centri koji rade:

Arena Centar

Arena Park

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

28.09.2025. 08:11:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh