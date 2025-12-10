Božićni buvljak u Vintage Industrialu ove subote

Blagdanska sezona je pred vratima, a s njom i potraga za posebnim, elegantnim i jedinstvenim kombinacijama za domjenke, božićne večere i dočeke. Idealno je vrijeme da zablistate, ali na održiv način! U subotu, 13. prosinca, od 12 do 18 sati, u Vintage Industrialu održava se Božićni buvljak, posvećen svečanoj modi, unikatnim poklonima i odgovornom, zero-waste blagdanskom shoppingu.

Second-hand i vintage blagdanski buvljaci nisu samo prilika da pronađete savršenu odjeću za najveseliji dio godine, oni su i konkretan doprinos cirkularnoj modi. Kupnjom rabljenih i ručno rađenih komada smanjujemo tekstilni otpad, podržavamo male kreativce i biramo održivije, svjesnije blagdane.

Na božićnom buvljaku moći ćete pronaći:

- Žensku i mušku odjeću - idealnu za domjenke, svečane večere, poslovne evente i novogodišnje dočeke, ali i ostale svakodnevne prilike

- Ležerne i casual komade za sve koji vole opušteniji stil

- Cipele, torbice i ostale modne dodatke

- Ručno rađeni nakit by Auris et Collum

- Posebnu izlagačicu Hanging Garden, koja izrađuje prekrasne kokedame, savršene kao unikatni, eco-friendly božićni poklon

- Odabrane high street i vintage brendove: Od Levi'sa, Leeja, Adidasa, Diesela i Tommyja Hilfigera do Zare, Manga, Stradivariusa, Topshopa i drugih

Blagdanski buvljak okuplja 15-ak pomno odabranih izlagača koji donose najljepše svečane i statement komade sezone - od vintage elegancije do novijih komada u odličnom stanju.

Idealno za sve koji žele zablistati bez stvaranja novog otpada i pritom podržati cirkularnu modu.

Samo neki od izlagača:

Piripi Vintage - @piripivintage (https://www.instagram.com/piripivintage/)

Donna Ormar - @donna_ormar (https://www.instagram.com/donna_ormar/)

Jel Skupo - @jelskupo (https://www.instagram.com/jelskupo/)

Deee Vintage - @deee_vintage_selection (https://www.instagram.com/deee_vintage_selection/?hl=en

Rebirth - @rebirth_1010 (https://www.instagram.com/rebirth_1010/)

Auris - @auris_et_collum (https://www.instagram.com/auris_et_collum/)

Hanging Garden - @hanging.garden (https://www.instagram.com/hangin.garden/?hl=en)

+ još iznenađenja koja ćemo otkriti uskoro!

Ako ove godine želite darivati drugačije, Božićni buvljak idealno je mjesto za pronaći održive i promišljene poklone - od unikatnih komada odjeće s pričom do ručno rađenog nakita i biljnih dekoracija koje traju. Zero-waste darivanje nikad nije bilo jednostavnije ni ljepše.Vidimo se u Vintage Industrialu. Pronađite svoj unikatni komad i zaokružite godinu u stilu!