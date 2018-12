Moda na prvom mjestu: što je moderan smještaj za putnike iz Hrvatske

Modni turizam je u porastu, a veza između putovanja i mode nadilazi odjeću koju nosimo na odmoru te se osjeća čak u izboru smještaja u kojem ćemo provesti slobodno vrijeme. Suvremenim putnicima važno je da odsjednu u „modernim" objektima, no što to zapravo znači? Booking.com, svjetski predvodnik u povezivanju putnika s najvećim izborom nevjerojatnih smještajnih objekata, proveo je istraživanje na 21.500 svjetskih putnika među kojima su i ispitanici iz Hrvatske kako bi otkrio najvažnije kriterije pri izboru „modernog" smještaja za odmor.

Zanimanje putnika za kupovinu i modu raste te čak 30% putnika iz Hrvatske bira odredište sukladno tim interesima. Na takvim putovanjima, više od pola putnika traži dobru kulinarsku ponudu (51%), dobar noćni život (45%) i impresivnu arhitekturu (32%). Dodatnu prednost na takvim putovanjima predstavljaju modno osviješteni lokalni stanovnici jer dijelu putnika iz Hrvatske (24%) pružaju inspiraciju za vlastite odjevne kombinacije, a prisutnost odredišta na društvenim mrežama određuje njegovu privlačnost za 17% ispitanika iz Hrvatske.

Odabir smještaja sa stilom

Što putnici traže u smještajnim objektima kada žele boraviti sa stilom? Istraživanje je pokazalo da 43% putnika iz Hrvatske traži objekte elegantnog interijera, smještene u blizini modernih kafića, restorana i zabavnih sadržaja (38%), u sklopu kojih se nalaze infinity bazeni (25%) i balkoni (30%).

Kada je izbor smještajne jedinice u pitanju, više od pola ispitanika iz Hrvatske (62%) smatra da je prekrasan pogled na more najvažniji faktor, iza čega slijede balkoni koji također pružaju prekrasan pogled (50%) te pogled na lokalnu znamenitost (27%). Što se ostalih značajki tiče, putnici iz Hrvatske su naveli da hidromasažne kade također pridodaju stilu smještaja (37%), kao i velika ogledala (37%) te prirodno osvjetljenje za fotografiranje selfija (3%).

Christian Cowan, modni dizajner, izjavio je: „Kada putujem, volim boraviti u modernim objektima pa za mene nema boljeg od izuzetno elegantnog hotela Chateau Marmont u Los Angelesu, SAD. Obožavam smještajne objekte sa spa sadržajima gdje god se nalazili, no sadržaji i pogled koji se pruža iz Aqualina Resort & Spa nemaju premca. Apartmani Cheval Three Quays at The Tower of London također su mi veoma dragi zbog centralne lokacije i blizine brojnih urbanih kafića i restorana."

Posljednji krik mode - najpopularnija svjetska modna odredišta

Možda vas neće iznenaditi što su putnici na pitanje o tome koje odredište smatraju najatraktivnijim kad je riječ o modi uglavnom odabrali poznata modna središta u kojima se održavaju Tjedni mode kao što su New York, London i Milano pa su se ta odredišta očekivano našla i među 10 najpopularnijih. Ostala modna odredišta uvrštena na popis uključuju Tokio, Dubai, Barcelonu, Las Vegas, Los Angeles i Rim.

Kad je riječ o planiranju odjeće za putovanja u neke od modnih destinacija čak 46% putnika iz Hrvatske najviše planira što će spakirati kako bi izgledali odlično kad posjećuju neko odredište s ludim zabavama - a upola manje putnika iz Hrvatske najviše vremena provode pakirajući odjeću za putovanja u posjet velikim gradovima.

Top 10 najpopularnijih modnih gradova prema svjetskim putnicima Pariz New York London Milano Tokio Dubai Barcelona Los Angeles Las Vegas Rim

Prema mišljenju putnika iz Hrvatske ovo su najpopularniji modni gradovi: