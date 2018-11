Njegovane i meke usne u boji

Modni dodatak bez kojeg nijedna žena neovisno o situaciji ne izlazi iz kuće - ženska torbica većini je omiljeni accessoire i samo žene mogu razumjeti da torbi nikada nije previše te čemu služi tih bezbroj modela koje vječno čuvaju u ormaru.

Svaka se torbica razlikuje ovisno o stilu i karakteru osobe koja ju nosi, no čak se i same vlasnice znaju iznenaditi kad shvate što se sve nalazi u njoj. Bilo da je ona velika ili mala, ključevi, mobitel i novčanik uvijek su unutra, no balzam za usne i ruž često se bore za mjesto u omiljenom ženskog modnom dodatku.

Drage žene, imamo sjajne vijesti za vas - Labello donosi neočekivanu inovaciju među proizvodima za njegu usana. Malen, praktičan i prikladan svakoj torbici - Labello Crayon balzam u boji spaja klasičnu Labello njegu i trendi boje, a rezultat su mekane i neodoljive usne u tri nijanse - LABELLO Crayon Black Cherry, Coral i Poppy Red!

Kremasta i ugodna tekstura čini svako nanošenje pravim zadovoljstvom dok istovremeno predivne boje jamče dobro raspoloženje. Tvoja omiljena Labello formula za njegu s prirodnim sastojcima ulja avokada, jojobe i pčelinjeg voska brine za hidrataciju tvojih usana, dok se tri upečatljive nijanse savršeno usklađuju sa svim tonovima kože. Zahvaljujući svom tankom vrhu, novi Labello Crayon balzam u boji može se precizno nanijeti čak i bez ogledala, a ukoliko želiš intenzivniju nijansu, samo nanesi dodatni sloj.

Koliko si puta poželjela da tvoj omiljeni Labello ima boju ruža? Uštipni se, predstavljamo ti prvu Labello liniju za šminkanje! Koji ćeš Labello Crayon balzam u boji prvo isprobati?

Ukoliko voliš više tamnije nijanse, zaljubit ćeš se u Labello Crayon Black Cherry koji usnama pruža intenzivnu boju i dugotrajnu hidrataciju zahvaljujući poboljšanoj formuli bez mineralnih ulja.

Nježnijim pripadnicama ljepšeg spola koje vole neutralnije nijanse na usnama savršeno će pristajati Labello Crayon Coral s prirodnim uljima koji čine vaše usne svilenkasto mekim.

Za sve tipove koji smatraju da je crvena boja nezaobilazan klasik koji pristaje svakim usnama i podiže bilo koji outfit, tu je Labello Crayon Poppy Red - za njegovane i neodoljive usne u crvenoj boji koja odgovara svim tonovima kože.

Novi Labello Crayon balzami za usne u boji dostupni su od studenog 2018.

Labello Crayon Black Cherry - preporučena maloprodajna cijena 44,90 kn

Labello Crayon Coral - preporučena maloprodajna cijena 44,90 kn

Labello Crayon Poppy Red - preporučena maloprodajna cijena 44,90 kn

