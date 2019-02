"Moć zapažanja" predstavit će Ivan Tudek u Galeriji SC

Otvorenje izložbe Moć zapažanja umjetnika Ivana Tudeka održat će se u srijedu, 27. veljače u Galeriji SC s početkom u 20 sati.Izložba je otvorena do 16. ožujka. Radno vrijeme Galerije SC je radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Moć zapažanja nudi radove koji donose lagani iskorak u autorovu stvaralaštvu: riječ je o skulpturalnim asamblažima i digitalnim fotografijama u kojima se umjetnik ponovno poigrava materijalima koji kameleonski prikrivaju svoja istinska svojstva, samo što se sad „opipljiv" svijet nekadašnjih instalacija očituje kroz „set up scenografije" fotografija ili reljefne efekte asamblaža sad uokvirenih u pleksiglase.

Izložba se može protumačiti kao svojevrstan „kabinet čudesa" zbog edukativnog karaktera koji pruža i preciznosti kojom Tudek secira pojavnost, poput vulkana (koji je zapravo kolač) ili gljiva, dinja, šljiva i lubenica nastalih u stiroduru, koje neodoljivo imitiraju prave gljive i voćke. Ovdje dakle sve simulira nešto drugo, i ništa nije onakvo kakvim se doima. Tako je i sa samim „zidom" Galerije SC-a, pozadinom na kojoj radovi vise.

Tudek ga „izvlači" na sliku i u prvi plan, ali smještajući ga u dno prostorije tako da nam pojača klaustrofobični osjećaj da zapravo - nema dalje. (iz predgovora, Neva Lukić)