Mladi su najusamljeniji

Usamljenost najviše pogađa starije ljude, to je mantra koju svi ponavljaju, no je li to istina? Izgleda da nije, jer novije studije pokazuju da su mlađe generacije postale najugroženija skupina po ovom pitanju.

Američka zdravstvena organizacija Cigna provela je istraživanje koje je pokazalo da su samoća i usamljenost najizraženiji među populacijom od 18 do 22 godine.

Cigna je otišla korak dalje pa potražil uzroke ovom fenomenu. Ispostavilo se, što ne iznenađuje, da se uzroci kriju u društvenim mrežama. Ispitanici koji su češće bili aktivni na društvenim mrežama bili su i više usamljeni, od ljudi koji nisu na društvenim mrežama uopće, ili su tamo rijetko. Ova druga skupina ljudi preferira druženja uživo.

Emily Thompson iz Centra za mentalno zdravlje PrairieCare u Mankatu kaže kako ju ovi rezultati nisu iznenadili te kako sve više mladih traži psihološku pomoć zbog usamljenosti.

"Toliko su ovisni o svojim pametnim telefonima, internetu, društvenim mrežama, da najviše vremena provode sami, komunciirajući s drugima na ovaj način", objašnjava Thompson.

Tehnologija i društvene mreže imaju svojih pozitvnih strana, ali problem nastaje kada korisnici zanemare svoj socijalni život zbog njih, kada zanemare susrete uživo s drugim ljudima.

Osim porasta broja usamljenih ljudi, među ovom populacijom proteklih je godina zabilježen i porast oboljelih od depresije te porast samoubojstava, zbog čega je spomenti centar pokrenuo šestotjedni program resocijalizacije kako bi mlade vratio na pravi put, odnosno među ljude.