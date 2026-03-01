Ciklus krajobraza Ivane Jovanović Trostmann

Akademska slikarica iz Dubrovnika Ivana Jovanović Trostmann stekla je ne mali ugled svojim sakralnim i krajobraznim ciklusima u ulju i akrilu na platnu i drvu, na različitim formatima u proteklom razdoblju.

Osobitost njezinog slikarstva uočljiva je već na prvi pogled, u prvim trenutcima suočavanja s pojedinim slikama.

Riječ je o snažnom dojmu koji ostavljaju njezine slike, o dojmu koji izvire iz iskrenog i vrlo emotivnog slikarstva.

Na brojnim slikama Ivane Jovanović Trostmann posvećenih krajobrazu, motivu s pogledom iz atelijera prema moru, prema kraju staze, unutar šarenih fragmenata drveća i raslinja, opaža se tiha i opuštena atmosfera, sve miruje, sve je u blagom iščekivanju, glasovi, koji se povremeno čuju, lijepi su i zvonki.

Ta čudesna staza koji vodi ravno do mora, kao da nas na svakoj slici poziva da krenemo s njom i dotaknemo plavilo , koje će nas odvesti, s kojim ćemo otploviti, daleko, još dalje u beskraj, ali ne dalje jer tamo počinje zaborav.

Prelijevajuće boje raslinja s jedne i druge strane staze upućuju nas da produžimo dalje, da koračamo i hodamo, sve do mora.

Na svakoj novoj slici ovaj jedinstveni motiv izgleda drugačije, staza uvijek krivuda na neki svoj poseban način, a biljke i one su uvijek neke nove vrste.

Doista profinjen ciklus posvećen fantastičnom motivu staze koja vodi sve do mora akademske slikarice Ivane Jovanović Trostmann, nadahnut, privlačan i jednostavno lijep.