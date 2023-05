Mjesec našeg filma HAVC-a

Mjesec našeg filma zamišljen je kao program koji za cilj ima publiku provesti kroz domaću kinematografiju u proteklih 15 godina podsjećajući je na neke od najuspješnijih i omiljenih filmova uz koje su odrastali, razvijali se, educirali, rasli, mijenjali se. Pogledom unatrag nastojimo podsjetiti na uspjehe hrvatskog filma i audiovizualne proizvodnje u proteklom razdoblju i proslaviti ih te tako ujedno motivirati publiku na praćenje hrvatskog filma i u budućnosti. Program u sklopu Mjeseca našeg filma održat će se u kinima u sklopu Kino mreže, nezavisnim kinima te u CineStar kinima diljem Hrvatske.

"Izuzetno smo zadovoljni odazivom i uključenjem kina u projekt Mjesec našeg filma, kako u sklopu Kino mreže i nezavisnih kina tako i multipleksa. Njihov interes i želja da zajedno radimo na promociji domaćeg filma kroz ovaj projekt snažan je motiv i poticaj za daljnje inzistiranje na otkrivanju kanala i mogućnosti dolaska filmova do onih zbog kojih se oni i rade - publike . Veseli nas ova proslava koja će trajati tijekom čitavog svibnja - pozivamo vas sve da ne propustite gledati omiljene naslove (ili možda one koji će to tek postati) na kino platnima u čak 56 gradova," izjavio je Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra.

Mjesec našeg filma uključuje filmove svih rodova, žanrova i vrsta: četiri dječja igrana filma, devet animiranih, četiri eksperimentalna, 16 dokumentaraca, šest kratkometražnih igranih filmova i 21 dugometražni igrani film. Mjesec našeg filma jedinstvena je prilika da domaće filmove (neke i prvi put) gledate na velikim platnima, i to na lokacijama diljem Hrvatske.

Izbor za djecu uključuje filmove Anka Dejana Aćimovića, Koko i duhovi Daniela Kušana, Moj dida je pao s Marsa Dražena Žarkovića i Marine Andree Škop i Šegrt Hlapić Silvija Petranovića.

Među animiranim naslovima uradci su Natka Stipaničeva (Arka), Veljka Popovića (Biciklisti), Mirana Miošića (Bijela vrana), Kate Gugić (Cockpera), Jelene Oroz (Dva na dva), Irene Jukić Pranjić (Gamer Girl), Petre Zlonoge (Glad), Eve Cvijanović (Ježeva kuća) i Milana Trenca (Vrlo mokra noć u muzeju). Eksperimentalni film (koji se preklapa i s drugim rodovima) predstavljen je filmovima Igora Bezinovića i Ivane Pipal (Mikrokazeta - najmanja kazeta koju sam ikad vidio), Tomislava Šobana (Najmanji), Dalibora Barića (Nova hipi budućnost) i Renate Poljak (Porvenir).

Dokumentarni film predstavljaju naslovi Buffet Željezara Gorana Devića, Dani ludila Damiana Nenadića, Dum spiro spero Pere Kvesića, Gangster te voli i Muški film Nebojše Slijepčevića, Gazda Darija Juričana, Glasnije od oružja Miroslava Sikavice, Goli Tihe K. Gudac, Jedna od nas Đure Gavrana, Kralj Dejana Aćimovića, Lijepo mi je s tobom, znaš Eve Kraljević, Moj život bez zraka Bojane Burnać, Nije ti život pjesma Havaja Dane Budisavljević, Neželjena baština Irene Škorić, Nun of Your Business Ivane Marinić Kragić te O jednoj mladosti Ivana Ramljaka.

Među kratkometražne naslove uvršteni su filmovi Silve Ćapin (Njemački inat), Kristine Kumrić (Po čovika), Sonje Tarokić (Tlo pod nogama), Antonete Alamat Kusijanović (U plavetnilo), Miroslava Sikavice (Zvir) i Zvonimira Jurića (Žuti mjesec).

Konačno, igrani filmovi koje će u narednih mjesec dana publika diljem Hrvatske ponovno moći gledati u kinima jesu: Comic Sans Nevija Marasovića, Dnevnik Diane Budisavljević Dane Budisavljević (igrano-dokumentarni), General Antuna Vrdoljaka, Halimin put Arsena Antona Ostojića, Kauboji Tomislava Mršića, Kosac Zvonimira Jurića, Ljudožder vegetarijanac Branka Schmidta, Narodni heroj Ljiljan Vidić Ivana-Gorana Viteza, Ne gledaj mi u pijat Hane Jušić, Obrana i zaštita Bobe Jelčića, Osmi povjerenik Ivana Salaja, Posljednji Srbin u Hrvatskoj Predraga Ličine, S one strane Zrinka Ogreste, Sonja i bik Vlatke Vorkapić, Svećenikova djeca Vinka Brešana, Takva su pravila Ognjena Sviličića, Ti mene nosiš Ivone Juke, Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića, ZG80 Igora Šeregija, Zvizdan Dalibora Matanića i Život je truba Antonija Nuića.

Želja nam je projektom H15 - 15 godina u našem filmu domaću publiku podsjetiti na domaći film - onaj finalni produkt koji predstavlja središnji dio kinematografije, ali i rad filmske zajednice na međunarodnoj filmskoj sceni, te ucrtava Hrvatsku na svjetsku kulturno-umjetničku mapu. Mjesec našeg filma centralni je program projekta i održavat će se cijelog svibnja diljem Hrvatske.