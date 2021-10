Ministarstvo naredilo pucanje i po konjima

Udruga Prijatelji životinja zgrožena je rješenjima Ministarstva poljoprivrede, na temelju nalaza Državnog inspektorata, o odstrelu domaćih životinja koje lutaju bez nadzora, zbog čega je zatražila reviziju tih rješenja: „Zabrinuti smo zato što se čini da postaje ustaljena praksa države da 'zbrinjava' odlutale zanemarene i zlostavljane životinje pucanjem po njima umjesto da im pronađe novi dom i sankcionira neodgovorne skrbnike. Životinje ne smiju plaćati životom ljudske pogreške i sramotno je što se u 21. stoljeću na prostoru Europske unije propisuje odstrel domaćih životinja. Slike okrvavljenih konja, koza i ostalih životinja brutalno ubijenih vatrenim oružjem nije nešto po čemu bi se Hrvatska trebala prepoznavati i pamtiti."

Iz Udruge pojašnjavaju da je u lipnju ove godine izdano rješenje kojim se Lovačkom društvu „Jarebica" iz Novalje dopušta odstrel „podivljalih" koza, s obrazloženjem da slobodno i bez nadzora lutaju prostorom lovišta, nisu registrirane, nemaju vlasnika ili posjednika, nisu propisno označene i nisu pod veterinarskim nadzorom. Iz nekog razloga Ministarstvo je smatralo opravdanim za sve navedeno, za što jedino mogu biti odgovorni ljudi a ne životinje, kazniti koze pucanjem po njima, iako su se već u sličnim situacijama životinje koje se smatraju podivljalima hvatale puškom za uspavljivanje.

No koze nisu bili divlje. Iz fotografija koje su primili Prijatelji životinja od mještana i turista vidljivo je da su prilazile ljudima koji su ih mazili i napajali vodom, fotografirali ih i boravili u njihovoj blizini, iz čega jasno proizlazi da niti su podivljale niti su predstavljale opasnost za građane. „Fotografije nesporno pokazuju da su koze koje su, nažalost, ustrijeljene bile pitome i čak su bile turistička atrakcija. Mogle su biti zbrinute u nekom od utočišta za domaće životinje ili prodane s obzirom na to da je vlasnica zatražila pomoć u njihovu zbrinjavanju, a ne njihov odstrel, tj. ubijanje. Nesretne životinje lako su se mogle uhvatiti jer su bile povjerljive prema ljudima pa je upotreba vatrenog oružja, i to u blizini šetnice i preneraženih turista, bila suvišna, nehumana i izrazito okrutna", navode Prijatelji životinja.

Upozoravaju da ista brutalna sudbina prijeti i „podivljalim" govedima, ovcima, magarcima, konjima i drugim domaćim životinjama na predjelu Luke. I za njih je Ministarstvo poljoprivrede već izdalo rješenje o „nužnom odstrelu" i temeljem Zakona o lovstvu naložilo Lovačkom društvu Prepelica iz Opuzena korištenje lovačkog oružja za „uklanjanje" tih životinja, a sve to „radi zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže staništa, divljači i divlje faune i flore".

„Domaće životinje koje su žrtve svojih neodgovornih skrbnika bez problema se hvataju elektropastirom i hranom ili, u najgorem slučaju, puškom za uspavljivanje. Neopravdano je, skandalozno i nedopustivo pucati vatrenim oružjem u životinje koje ionako već dovoljno pate zbog ljudskog iskorištavanja, nemara i nedostatka suosjećanja. Ako netko ne drži konje ili koze pod nadzorom, tada treba kazniti skrbnike koji su napustili svoje životinje i time prekršili zakon, a ne iživljavati se na životinjama. Bez sustavne i temeljite provedbe zakonskih propisa nadležna tijela tek su nalogodavci barbarskog odnosa prema nedužnim životinjama, što je civilizacijski i etički poraz", zaključuju Prijatelji životinja.

Pozivaju sve koji su također zabrinuti zbog pucanja po životinjama da se prijave na Vege izazov na www.veganopolis.net i iskušaju umjesto domaćih životinja na tanjuru recepte domaćih jela zbog kojih neće stradati nijedna životinja. Više informacija može se naći i na www.prijatelji-zivotinja.hr.