Mijenja li HAARP klimu i nas same?!

HAARP je... što zapravo? Riječ je o pojmu koji se veže uz brojne teorije zavjere, a radi se o američkom civilno vojnom istraživačkom programu. Za korištenje programa koriste se visoko frekventni radio valovi i njima se istražuju gornji dijelovi zemljine atmosfere.

Teoretičari zavjera vjeruju kako se upravo ti valovi koriste kako bi se njima utjecalo na vremensku prognozu, potrese, misli ljudi, ponašanja i još mnogo toga.

Osim istraživanja zemljine atmosfere, HAARP služi za istraživanje širenja radio valova, navigacije i komunikacije. Rezultati istraživanja, projekti i informacije u vezi HAARP-a su javni i dostupni ne samo znanstvenicima već i običnom pučanstvu cijelog svijeta.

Što je HAARP?

HAARP program nalazi se na Aljasci, a od njegovog samog početka stvarao je pomutnje u javnosti. Do razvijanja programa došlo je za vrijeme Hladnog rata s ciljem da se osmisli novi način komunikacije kroz more za podmornice. Zbog ranjivosti komunikacijskih satelita se tražio novi način. Jedno od rješenja iz 1960-ih bilo je korištenje ekstremno niskih frekvencija, no provedba toga bila je previše komplicirana.

Da bi podmornice mogle komunicirati i kad nisu na površini, već u dubokom moru, tražilo se novo rješenje. Stoga se osmislio pristup sredinom 1980-ih koji bi koristio struju nabijenih čestica, poznatije kao electrojets, koja služi kao virtualna antena ELF. Tako se osmislio sistem antene putem koje bi se mogle slati poruke podmornicama. Nakon eksperimentalne potvrde odlučeno je da će se HAARP istraživanje provoditi na Aljasci u Gakoni gdje je već postojao vojni kompleks za istraživanje detekcije nuklearnih eksplozija.

Nakon Hladnog rata razvijanje komunikacije s podmornicama više nije bio prioritet. Postojalo je i vrijeme kada je gotovo došlo do zatvaranja. Međutim, nakon terorističkog napada 2001. godine odlučeno je da je svrha HAARP-a da istraži mogućnosti djelovanja u slučajevima nuklearne detonacije na visokim razinama atmosfere. Kao primjer zbog kojeg je bitno takvo istraživanje je situacija nuklearne bombe koja bi u orbiti onesposobila elektroniku svih satelita u samo nekoliko dana, možda i sati. Cilj američke Vlade je stoga bio tražiti način da se preko radio valova u slučaju nuklearnog napada izbace elektroni i tako onemogući ranije navedeni scenarij.

HAARP nije jedini projekt na svijetu koji istražuje visoke frekvencije. Slično radi ili su radili i EISCAT koji ima manji opseg frekvencije, američki HIPAS, ruska Sura te peruanski JIRO. Međutim, najčešće se samo HAARP povezuje s teorijama zavjere. Iako nije jedini program na svijetu koji koristi i istražuje visoke frekvencije, važno je napomenuti da se HAARP nalazi samo na Aljasci.

Postojale su mnoge tvrdnje da su antene, odnosno HAARP sistemi postavljeni i na Balkanu, no za to ne postoje dokazi.

Kako funkcionira HAARP?

HAARP kao projekt nastao je s ciljem istraživanja visokih slojeva zemljine atmosfere, između ostalog i polarne svjetlosti. Pristup djeluje na principu da se sa zemlje u ionosferu šalju valovi visoke frekvencije i tako se ona zagrijava. Zagrijavanjem se mijenja vodljivost ionosfere te struja i naboj čestica počinju proizvoditi valove niskih frekvencija, a oni se mogu detektirati. Ta energija je oko deset tisuća puta manja od sunčeve energije koja neprestano stiže na zemlju, no dovoljno je velika za potrebe projekta.

HAARP radi na frekvencijama između 2.8 i 10 MHz.

Među istraživanjima su ona o aurorama ili polarnim svjetlostima. Polarna svjetlost je nevjerojatna pojava koja nastaje kada električki nabijene čestice iz Sunčeve atmosfere uđu u Zemljino magnetsko polje i sudaraju se plinovima poput kisika i dušika. Prikazi se tada pojavljuju u mnogim živim bojama kao rezultat sudaranja različitih čestica plinova u atmosferi.

Upravo ta pojava je znanstvenom svijetu dobro poznata. Koristeći umjetan način HAARP je uspio stvoriti prvu umjetnu auroru u povijesti, a sve s ciljem da ubrza proces rješavanja čestica koje se nalaze u donjim dijelovima atmosfere.

HAARP i utjecaj na klimu i vremenske prilike

HAARP se uvelike povezuje s različitim vremenskim prilikama, nepogodama te ga se optužuje da utječe na klimu. Teoretičari zavjera smatraju da je on stvoren kako bi utjecao na klimu i klimatske promjene te da HAARP služi za stvaranje elementarnih nepogoda, pa čak i potresa. Smatraju također da HAARP utječe na magnetne valove te tako direktno utječe na naš organizam, posebice srce i mozak.

Međutim, brojna su istraživanja pokazala kako su takve tvrdnje netočne.

Glavni razlog tome je mehanizam djelovanja.

Kako je ranije navedeno, HAARP istražuje samo djelić toplinskog efekta koji transmiteri stvaraju te on traje tek nekoliko sekundi. Taj proces ne može utjecati na ljudske organizme niti na misli ni na koji način. Također, odašiljači koji usmjeravaju signal u ionosferu se koriste za nadzor radara i praćenje stanja ionosfere.

Znanstvenici tvrde da ne postoji mogućnost da išta od navedenog utječe na promjenu vremenskih prilika. Većina tvrdnji koje šire teoretičari zavjere nemaju potporu u konkretnim informacijama niti znanstvenim podacima.

No, što je onda to? Iskreno, nemamo pojma, a sumnjamo da ćemo ikad saznati...