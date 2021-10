Mihovil Dorotić, slikar mora

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar (i akademski glazbenik) Mihovil Dorotić u posljednje se vrijeme dosta posvećuje jednom iznimnom i vrlo kompleksnom motivu, motivu koji mnogi artisti posebno vole,a to je more.

Dorotić slika obale i otoke Jadrana,koji su mu itekako dobro poznati, posebice otok Brač, nastojeći u svojim uljima i akvarelima zabilježiti onu silnu privlačnost prozirno plavih valova i priobalnih krajobraza, sačuvanu jedinstvenu prirodu,odbljesak ili sjaj sunčanih zraka.

Dorotić vrlo vješto i suvereno slika stvarnu neodoljivost mora, koja ponegdje može izgledati idilično ili blisko idealiziranom prostoru,ali prizori koje vidimo, doista ostavljaju samo takav dojam, dojam magične ljepote.

U ovome uspješnom ciklusu može se često i zamijetiti motiv privezanih, većinom posve bijele boje brodica, koje se lijeno i jedva vidljivo ljuljaju, dok se kuće u nizu na obali ogledaju u more, vjerojatno se prisjećajući raznih događaja iz svoga dugog života ali i narogušenih i neprepoznatljivih lica mora.

Dorotićevo more je sasvim prozirno, čisto, mirno i prostodušno, to je more u koje se čovjek može pouzdati, to nije more koje će čovjeka prevariti.

Ciklus morskih motiva Mihovila Dorotića s prepoznatljivim vizurama uz nazočnost atmosfere arkadijskog, pruža iznimno zadovoljstvo gledatelju i budi uzvišene osjećaje.