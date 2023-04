Metal spektakl u Boogaloou

Dugoiščekivani koncert američkih death metal legendi Nile u sklopu "Vile Nilotic Rites" turneje dogodit će se 2. svibnja u zagrebačkom Boogaloou, a ovu veliku ceremoniju žestine i sveopće nezgodnosti začinit će bendovi Confess iz Irana, Omophagia iz Švicarske i Vapor iz SAD-a. Sve early bird ulaznice su rasprodane. Pretprodajna cijena ulaznica je 27€ te se mogu kupiti u Dirty Old Shopu i na njihovom webu, a na ulazu (ako ih ostane) će koštati 30€.

Confess je iransko-švicarski groove metal / hardcore bend nastao 2010. godine, a za sebe vole reći da su "peteročlani ulični protest". Prvi album "Beginning of Dominion" izdali su 2012. godine, a drugi "In Pursuit of Dreams" svjetlo dana ugledao je tri godine kasnije. Tad su bili optuženi za blasfemiju i propagandu protiv države što je rezultiralo s 18 mjeseci u jednom od najgorih iranskih zatvora i 74 udarca bičem, a njihovu priču popratili su brojni svjetski mediji. 2018. preselili su se u Norvešku gdje su između ostalog svirali s Mayhemom, a početkom prošle godine izdali su svoj treći album "Revenge at all Costs" koji je pokupio sjajne ocjene kod kritičara.

Omophagia je švicarski death metal bend nastao 2006. u Zürichu. Ime im inače označava grčku riječ za uživanje u sirovom mesu pri slavljenju boga Dioniza. Uz demo prigodnog imena "Devouring Raw Flesh" iz 2008. dosad su izdali četiri albuma, a aktualni "Rebirth in Black" će promovirati ovom prilikom u Boogaloou

Vapor je tročlani američki band nastao 2004. u sjevernom dijelu Kalifornije. Njihov zvuk može se opisati kao kombinacija trash, speed i death metala. Bend je u punoj "ratnoj gotovosti": nedavno su bili na turneji s Destructionom i Nervosom, a uskoro bi im trebao izaći treći album.

Glavni bend večeri Nile nastao je 1993. u Južnoj Karolini, točnije u gradiću Greenvilleu. Osnovao ga je legendarni Karl Sanders koji je prije toga svirao u bendu Morriah. Godinu dana kasnije snimili su svoj prvi EP, a 1995. već su bili na turneji s Deicideom i Obituaryjem. Teme njihovih pjesama, koje uglavnom piše Karl Sanders, povezane su s drevnim Egiptom, što i samo ime benda sugerira, kao i bliskoistočnom misticizmom, a kako to već vrlo često biva u metalu, i ljubitelji H. P. Lovecrafta pronaći će nešto za sebe. Bend je poznat i po sjajnim bubnjarima: u jednom trenutku je session bubnjar (i uzgajivač zmija u slobodno vrijeme) bio legendarni Derek "One Take" Roddy, a od 2004. član benda je Grk George Kollias, po mnogima jedan od najboljih bubnjara u metalu uopće. Uz Georgea i Karla, u bendu je i Brian Kingsland na gitari i vokalima, a kao session basist na ovoj turneji pojavit će se Julian Guillen. Bend je dosad snimio devet albuma, a aktualni "Vile Nilotic Rites" bi, kako je najavio Sanders, trebao dobiti nasljednika u tekućoj godini. Boogaloo, 2. svibnja, METAL!