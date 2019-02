Merkel žestoko kritizira SAD - i obratno

"Multilateralizam je bolji, nego da se svatko probija sam za sebe" - tim zaključkom je njemačka kancelarka Angela Merkel okončala svoj govor na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti (MSC). I tim je riječima očigledno pogodila stav mnogih u dvorani: nakon govora je dobila jak pljesak i standing ovations.

U svom govoru koji je trajao više od 30 minuta, Merkel je jasno stavila do znanja da se ona odlučno protivi nacionalno orijentiranoj politici u kojoj svaka zemlja gleda samo svoje sebične interese. Jasno aludirajući na politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa ona je kritizirala nastojanja da se ignoriraju i slabe postojeće međunarodne političke strukture i institucije. "Mi ih ne smijemo razbijati", naglasila je Merkel.

Protivljenje američkoj politici

Posebno je izričita njemačka kancelarka bila u vezi s planiranim kaznenim američkim carinama na njemačke automobile. Po njenim je riječima američko ministarstvo trgovine očigledno došlo do zaključka, kako europski automobili ugrožavaju američku nacionalnu sigurnost. To je za Njemačku zaprepašćujuće i sasvim nerazumljivo, rekla je Merkel. Ona je pritom podsjetila da se najveća tvornica automobila BMW-a ne nalazi u Njemačkoj, već upravo u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina. "Uvjerena sam da bi bilo dobro, kada bi se mi mogli vratiti konstruktivnim razgovorima", izjavila je kancelarka u pravcu Washingtona.

Merkel i Pence: Najprije kurtoazno rukovanje - potom otvorena kritika

Uz to je ona naglasila i kako je NATO više od pukog obrambenog saveza - tu se radi o savezu baziranom na zajedničkim vrijednostima. A taj je savez i danas prijeko potreban. To se vidi i u pozitivnoj ulozi koju je NATO imao u postizanju kompromisa oko imena Makedonije, naglasila je Merkel.

Ona je uz to upozorila i na negativne posljedice koje bi imalo ishitreno povlačenje američkih trupa iz Afganistana, te je kritizirala jednostrano američko povlačenje iz Sirije i zaoštravanje odnosa sa Iranom.

Američki odgovor

Odmah nakon Angele Merkel za govornicu na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti je stupio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence. U svom govoru on je kontrirao Merkel u gotovo svim točkama. On je rekao kako uvođenjem novih sankcija SAD žele Iran natjerati da promijeni svoju politiku, potvrdio je legitimnost stava američkog predsjednika "America first" te je izričito podržao sve one europske države koje se protive izgradnji plinovoda Nord Stream 2. S obzirom na taj projekt Pence je uputio i jasno upozorenje Njemačkoj: "Mi ne možemo s jedne strane jamčiti sigurnost Zapada, dok s druge strane naši saveznici ulaze u ovisnost Istoka."