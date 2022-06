Menstrualni umor - istina ili mit?

Mnoge žene pate od menstrualnog umora barem jednom tijekom ili neposredno prije menstruacije i može se reći da se radi o jednom od najstresnijih simptoma menstruacije. Menstrualni umor - čak i ime zvuči zamorno - no, važno je znati da je potpuno normalno osjetiti ga jer je jedan od najčešćih simptoma PMS-a i menstruacije.

Zašto se menstrualni umor pojavljuje?

Hormoni

Hormoni nas pokreću, a za to su najzaslužniji estrogen i progesteron. Kada pogledate svoju hormonsku tablicu tijekom menstrualnog ciklusa, primijetit ćete da je estrogen na najvišoj razini tijekom ovulacije, a počinje padati neposredno prije menstruacije. Zašto je to važno kada govorimo o umoru? Jer je estrogen anabolički hormon, a anabolizam je proces izgradnje ili stvaranja. Potrebna mu je energija, pa je vaša razina energije tada na vrhuncu. Kada estrogen počne opadati, progesteron počinje polako rasti. Progesteron je katabolički hormon. Katabolizam simbolizira razgradnju molekula, pa ovaj proces uspavljuje vaše tijelo.

Što se tiče razine hormona i njihove aktivnosti, čak i vježbanje u različitim fazama ciklusa može dovesti do različitih dobitaka u mišićima i snazi. Jedno istraživanje je pokazalo da je trening visokog intenziteta tijekom prva dva tjedna menstrualnog ciklusa korisniji nego trening tijekom posljednja dva tjedna. Stoga je jasno da hormoni igraju ključnu ulogu u promjenama razina energije i mogu značajno utjecati na tijelo kao i na blagostanje općenito.

Upala i grčevi

Još jedna stvar na koju treba pripaziti su upalni agensi i njihove fluktuacije. Njihove razine imaju tendenciju porasta tijekom menstruacije. U kombinaciji s hormonima, upalni agensi uzrokuju grčeve različitog intenziteta, ali su česti kod žena - čak 95% žena s menstruacijom ih doživljava. Ovi grčevi mogu biti toliko intenzivni da mogu dovesti do osjećaja iscrpljenosti. Zbog toga ćete se možda osjećati kao da ste upravo imali trening visokog intenziteta, a moguće je da ćete nerado jesti ili piti zbog straha od veće boli. Sve to dovodi do vrtoglavice i umora.

Anemija

Gubitak krvi prati menstruaciju, pa se podrazumijeva da obilne menstruacije mogu dovesti do anemije. Kada ste anemični, vaše tijelo nema dovoljno crvenih krvnih stanica, koje prenose kisik do svake stanice u vašem tijelu, uključujući mozak i mišiće. A to pak može dovesti do umora.

Predmenstrualni sindrom (PMS)

Ne zaboravimo na PMS - on pogađa do 85% žena s menstruacijom, a 2 do 10% ima simptome toliko jake da ih onesposobljuju. Ovaj teški oblik PMS-a je predmenstrualni disforični poremećaj (PMDD), čiji je uzrok nepoznat. Možda ćete se osjećati umorno i osjetiti simptome kao što su razdražljivost, tjeskoba, očaj, promjene raspoloženja, probleme sa spavanjem i još mnogo toga.

Kako upravljati menstrualnim umorom?

Prvo, prihvatite da je neka razina umora uvijek prisutna. Procijenite težinu svog umora - koliko dugo traje, ometa li vaše svakodnevne aktivnosti - i pokušajte mu se suprotstaviti dobrim i zdravim izborima. Većina ovih izbora povezana je s vašim prehrambenim navikama i tjelovježbom.

Prehrana

Zdrava prehrana pružit će vam osjećaj svježine i odmora. Zapamtite da hrana bogata šećerom može uzrokovati nagli porast razine energije, ali i drastičan pad energije. Dakle, ako vam je treća kutija čokolade prva pomisao, preskočite ju. Neće vam dati energiju i zadovoljstvo koje tražite. U prvih nekoliko minuta hoće, ali dugoročno ćete se osjećati umornije. Jedite više povrća, pijte više vode i slijedite redoviti plan obroka.

Tjelovježba

Ne morate biti profesionalni sportaš niti izvoditi teške fizičke vježbe. Dovoljno je raditi neke aktivnosti koje ne uključuju stalno sjedenje. Ustanite, izađite, odite u šetnju. Zgrabite onu prašnjavu staru prostirku za jogu i istegnite se. Uključite veselu glazbu i rasplešite se kad vas nitko ne gleda. Važno je samo da ste aktivni i u pokretu.

Mentalno zdravlje

Činjenica da je mentalno zdravlje od ključnog značaja za fizičko zdravlje često se zanemaruje. Kako biste si pomogli mentalno, možete se posvetiti prethodno spomenutoj fizičkoj aktivnosti ili meditirati. Svaki dan odvojite nekoliko minuta za uživanje u miru i u svojim mislima.

Ako se i dalje osjećate umorno..

Možda bi bilo najbolje posjetiti liječnika. Ako ništa ne pomaže smanjiti umor, postoji mogućnost da se radi o većem zdravstvenom problemu. Možda imate kroničnu anemiju ili probleme sa štitnjačom. Također je moguće da imate policistične jajnike i trebate hormonsku terapiju. Što god bilo posrijedi, nemojte se bojati potražiti liječnički savjet. Vaše fizičko i psihičko zdravlje neka vam bude na prvom mjestu.